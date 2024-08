Luri : Un beau succès pour A Festa di u Mare

En seulement trois éditions, l’association présidée par Marcelle Pianelli a réussi à transformer cette manifestation, parrainée par le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate, en un rendez-vous estival incontournable dans le Cap Corse. Cette année, plus de 6000 visiteurs ont été accueillis entre le vendredi 26 et le dimanche 28 juillet. « Notre association, Marina in Festa, avait concocté un programme riche et dense afin de contenter toutes les générations autour du thème de la mer, de la sensibilisation et de la protection de l'environnement marin », explique Marcelle Pianelli.



Les festivités ont débuté vendredi 26 juillet au matin avec une performance de street art réalisée par l'artiste Antea Perquis Ferrandi, en présence de la marraine de l'événement, Eva Colas. L'après-midi a été marqué par la traditionnelle messe suivie de la procession en mer. La journée s'est terminée en musique avec la soirée « Cap Mattei » animée par les groupes Imaginà, Moon Acoustic et la DJ Marie Chinesu. Le samedi 27 et dimanche 28 juillet, plus de 90 exposants, comprenant artisans, créateurs, institutions, socios-professionnels et associations, ont animé la marine de Santa Severa. « Le but était de proposer au public une variété d'activités », souligne Anne Charlotte Rubecchi Dellamonica, vice-présidente de Marina in Festa. Parmi les animations proposées : course à l'œuf, chasses au trésor, course de bateaux poubelles, nettoyage des plages orchestré par les associations « Mare Vivu » et « J'aime ma Mer », concours de pêche sur simulateur, jeux, ateliers, conférences, expositions, dégustations, activités sportives et nautiques. Le samedi soir, la fête s'est prolongée avec un concert de Little Rock et DJ Seb Mantis.



Le dimanche a été tout aussi chargé, avec notamment le carnaval des enfants sur le thème de la mer, un défilé musicalement accompagné par Tullia Morand et David Crucciani, et la très attendue parade nocturne. Cette dernière a transporté le public dans le monde merveilleux d'Aquatica, avec un ballet de méduses et de bulles géantes accompagnées d'acrobates, émerveillant les nombreux visiteurs venus de toute l'île. La fête s'est éternisée jusqu'au bout de la nuit avec le dynamique groupe corse Sumenta Nova. « Le pari est plus que réussi pour notre association, avec un taux de fréquentation record », se félicite Anne Charlotte Rubecchi Dellamonica. Vivement 2025 !