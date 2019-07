Lumio: Il est insulté et agressé après avoir aidé 3 personnes blessées à sortir d'une voiture en feu !

Ainsi que nous l'avons relaté hier, dans la nuit de mercredi à jeudi vers 4h30 du matin, le conducteur d'un véhicule qui circulait sur la commune de Lumio, dans le sens Calvi - Ile-Rousse a pour une raison indéterminée perdu le contrôle de celui-ci, avant de percuter un arbre et de s'immobiliser au milieu de la RT30.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, ainsi que le raconte une fidèle lectrice de CNI une personne qui portait secours aux victimes a été insultée et agressée par le conducteur du véhicule.

" J'ai été témoin d'une scène surréaliste. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 4h30 du matin, une voiture était en travers de la chaussée à la sortie de Lumio. Il y avait là un automobiliste qui était en train de sortir quatre occupants de ce véhicule en feu, et ce à ses risques et périls.

Une fois ce geste de bravoure accompli, le conducteur de la voiture accidentée, visiblement très énervé s'est mis à insulter leur sauveteur. Ce dernier, tout en s'éloignant de la voiture qui s'embrasait complètement a essayer de raisonner le conducteur, en vain, pire même puisque il l'a en effet agresser physiquement.

C'est insensé, cet homme a pris des risques pour leur sauver la vie et il se fait agresser de la sorte.

Pour ma part, je voudrais juste dire que cet homme est à mes yeux un véritable héros et, j'espère de tout coeur qu'à l'avenir il ne sera pas réticent à s'engager si cela devait se reproduire".



Ce matin, les Gendarmes confirmaient que ce témoin avait pris contact avec eux et qu'elle serait entendue dans la journée.