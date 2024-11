Lucciana : Alcoolisé, il roule à 180 km/h au lieu de 110

Ce dimanche 10 novembre, les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo ont intercepté un véhicule circulant à 180 km/h, à Lucciana, sur la quatre voies où la vitesse est limitée à 110 km/h. Lors du contrôle, le conducteur a également été testé positif à l’alcoolémie avec un taux de 0,41 mg/l d’air expiré.



Les gendarmes ont immédiatement suspendu le permis du conducteur pour une durée de six mois, son véhicule a été placé en fourrière et six points ont été retirés de son permis de conduire.



Le conducteur devra désormais répondre de son comportement devant la justice.