Lucas Palandri va représenter la Corse à The Voice Kids

-Pourrais-tu te présenter ?

- Je m’appelle Lucas Palandri, j’ai 14 ans et je suis né en Corse. Aujourd’hui j'habite à Ventiseri près de Ghisonaccia. L’année prochaine je serai en 3e au collège du Fium’Orbu. J’adore la musique et plus particulièrement les chansons corses.



- Comment t’es-tu découvert une passion pour la musique ?

- J’écoute des chansons depuis que je suis tout petit. J’ai très rapidement baigné dans le monde de la musique. Je ne voulais pas chanter sans rien donc j’ai acheté une guitare pour accompagner ma voix. Désormais, je peux jouer où je veux et quand je veux.



- Qu'écoutes-tu comme style de musique ?

- Habituellement, je n’écoute que des chansons corses. Mais avec l’émission, je commence à m’ouvrir aux musiques françaises afin de gagner en expérience et essayer d’autres choses.



- Pourquoi t’être lancé dans l’aventure The Voice Kids ?

- L’année dernière, une bonne amie de ma mère a envoyé des vidéos, de moi en train de chanter, aux producteurs de l'émission. Par la suite, nous avons reçu un appel me proposant de participer à The Voice Kids. J’ai refusé, car je n’étais pas prêt à m’engager dans l’aventure. Cette année, le casting était à Ajaccio et j’y suis allé. Bruno Berberes (directeur de casting) était présent et a réussi à me convaincre de me lancer.



- Tu as donc été sélectionné par l’émission. Quelle a été ta réaction ?

-Dès que j’ai appris la nouvelle, je me suis dit que ça allait être cool. Ça sera la première fois que je vais chanter sur un plateau devant des stars, des spectateurs et à la télévision. Malgré le stress, tout cela ne sera que du bonus et j’espère prendre beaucoup de plaisir.



- En as-tu parlé à tes amis ? Comment ont-ils réagi ?

- Je ne l’ai annoncé qu’à très peu d'amis qui me sont proches. Quand je leur ai dit, ils étaient tous très contents et fiers de moi. Ils me soutiendront comme ma famille durant cette aventure.



- Quelle chanson vas-tu interpréter ?

- J’adore la chanson de Petru Guelfucci, Un Altra Città. C’est un son traduit et qui provient d’un groupe français du nom de Pow Wow. Je vais donc l’interpréter et représenter mon île avec.



- Quelle équipe aimerais-tu intégrer si tu fais sensation ?

- Je sais qu’il y a Patrick Fiori qui a des origines corses. Il a aussi énormément d’expérience dans le monde musical. Je vais donc donner mon maximum pour aller dans son équipe. Après, je ne refuserais personne c’est déjà une énorme chance d’être dans l’émission.



- Penses-tu que The Voice Kids peut être un tremplin pour ta future carrière ?

- Le fait de passer à la télé et dans une telle émission va me donner de la visibilité. Si j’arrive à convaincre, j'espère recevoir des appels de personnes qui travaillent dans le milieu de la musique.



- Justement, quels sont tes projets ?

- Je veux continuer à chanter en Corse. Ensuite, j’aimerais m'ouvrir à d’autres langues, comme l’anglais et le français. Enfin, j’adorerais avoir un groupe de musique pour ne pas toujours être seul.