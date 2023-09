Loto du patrimoine : découvrez les deux sites corses retenus pour l'édition 2023

L'église du couvent Saint-François de Nonza, située sur un promontoire en Corse, a une histoire riche, allant de son utilisation comme lieu d'inhumation durant l'époque baroque à des périodes plus contemporaines. Elle a été associée aux moines pratiquant la piraterie, surnommés "les moines carcasseurs", et a été l'une des perles du baroque en Corse aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, vers la fin du XVIIIe siècle, elle a été progressivement abandonnée, bien que les habitants continuent d'y célébrer des messes et d'inhumer leurs défunts jusqu'aux années 60.

Aujourd'hui, un projet de valorisation de l'église est envisagé afin d'assurer sa conservation et de permettre au public de renouer avec son histoire. Cette réouverture pourrait servir à dynamiser le territoire en proposant diverses activités culturelles et cultuelles, tout en conservant l'ambiance à la fois civile et religieuse qui a marqué l'histoire de l'édifice.

Cependant, l'église est dans un état de péril, sans toit, avec des chapelles menaçant de disparaître et des murs fragilisés par l'érosion due à la proximité de la mer. Elle est également sujette à des pillages réguliers. Malgré ces défis, elle demeure un lieu cher à la population locale, rappelant la mémoire des ancêtres et des tragédies passées