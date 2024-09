Loto du patrimoine﻿ : quels sont les deux sites corses sélectionnés pour l’édition 2024 ?

Ce lundi 2 septembre, la Mission patrimoine, dédiée à la préservation des monuments en péril, a dévoilé la liste des 100 sites départementaux retenus pour bénéficier du soutien financier du Loto du patrimoine 2024, organisé par la Française des Jeux. Cette septième édition, qui continue de mobiliser des fonds pour la restauration de monuments historiques, met à l'honneur deux sites corses, un pour chaque département : la chapelle San Cervone à Lento en Haute-Corse et la maison Abbatucci à Zicavo en Corse-du-Sud.Perchée sur les hauteurs du village de Lento, la chapelle San Cervone est un joyau de l'architecture romane, même si elle a été reconstruite au XVIIIe siècle. Abandonnée depuis des décennies, cette ancienne église paroissiale, dédiée à San Cervone, est aujourd'hui en péril. De nombreuses fissures traversent ses murs, et la voûte s'est partiellement effondrée, mettant en danger l'autel baroque qu'elle abrite.L'objectif de la restauration est double, sauver ce monument historique et redonner vie à une tradition locale. La mairie de Lento, en partenariat avec la Communauté de communes Marana-Golo, prévoit d'intégrer la chapelle dans un circuit de randonnée. Une fois restaurée, la chapelle pourra de nouveau accueillir des offices religieux, notamment la célébration annuelle en l'honneur de San Cervone. Les travaux, qui concerneront principalement la charpente, l'étanchéité et la couverture, devraient débuter début 2025.À Zicavo, dans le sud de la Corse, c'est la maison Abbatucci qui a été sélectionnée. Cette imposante bâtisse, autrefois maison forte, est un témoin privilégié de l'histoire de l'île. Héritée par la célèbre famille Abbatucci, elle a vu naître plusieurs figures historiques majeures, dont des militaires, des hommes politiques et des intellectuels qui ont marqué l'histoire de la Corse et de la France. Le projet de restauration vise à transformer cette maison en musée, afin de valoriser et de faire découvrir au public cette riche histoire familiale et insulaire.L'état de délabrement avancé de la maison Abbatucci exige une intervention urgente. L'eau s'infiltre par un toit dégradé, menaçant la structure même du bâtiment. Les voûtes intérieures sont fragilisées, les enduits extérieurs endommagés, et les menuiseries ne remplissent plus leur rôle d'isolation. Les travaux, qui ont démarré en août 2024, se concentreront sur la réfection du toit, l'étanchéité des façades et la restauration des menuiseries.