Loto de la biodiversité : un projet retenu en Corse

C'est un petit paradis fragile niché dans les montagnes corses qui bénéficie aujourd'hui d'un coup de pouce bienvenu. Les Pozzi du Renosu, site d'altitude classé Natura 2000 pour sa biodiversité exceptionnelle, ont été sélectionnés parmi les 19 projets de la deuxième édition du "Loto de la biodiversité". Débutée ce lundi, cette opération pilotée par l’Office français de la biodiversité (OFB) en partenariat avec la Française des Jeux (FDJ) mobilise des fonds pour préserver des habitats naturels vulnérables, dont ce site corse menacé par le piétinement des randonneurs.

Le projet d'aménagement vise à protéger cet écosystème unique en créant un sentier pédagogique qui dévie la circulation des visiteurs et réduit ainsi la pression sur le site. Pour assurer un suivi régulier, des écocompteurs surveilleront la fréquentation, et des exclos seront installés pour préserver les mares d’altitude typiques, les pozzine, qui forment l’identité de ces paysages. Grâce à ces mesures, les responsables espèrent restaurer ce milieu naturel fragile, gravement menacé par les changements climatiques et l'impact du tourisme.



Une loterie écologique pour mobiliser et financer

La seconde édition du "Loto de la biodiversité", inspirée du Loto du Patrimoine, repose sur un principe simple : chaque ticket de loterie vendu à 3 € permet de reverser 43 centimes à l’OFB, les joueurs pouvant remporter jusqu’à 30 000 euros. Avec une collecte ciblée de 6 millions d’euros, l’initiative vise à soutenir des projets variés allant de la protection du vison d’Europe à la sauvegarde des mares forestières, en passant par la restauration des Pozzi. "Cette démarche s'inscrit dans l'écologie de proximité que nous souhaitons promouvoir," a souligné Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, dans un communiqué, insistant sur l'urgence de préserver la biodiversité. De son côté, Charles Lantieri, directeur général délégué de la FDJ, a rappelé que cette loterie permet de sensibiliser le grand public tout en finançant des actions concrètes dans les territoires.



Des critères exigeants pour des actions durables

Les 19 projets retenus, dont celui des Pozzi du Renosu, ont été sélectionnés pour leur impact concret et immédiat sur le terrain. "Ils devaient être prêts à démarrer, concrets et répartis sur l’ensemble du territoire", a précisé Olivier Thibault, directeur général de l’OFB. Les zones humides, en particulier, occupent une place importante dans cette édition, car elles abritent une biodiversité rare et capturent d’importantes quantités de carbone. Les fonds récoltés permettront aux Pozzi du Renosu de bénéficier de ces aménagements de protection, garantissant au site la préservation d’un patrimoine naturel unique et précieux.