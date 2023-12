Loi immigration : La CGT de Haute-Corse dénonce l’attitude des députés nationalistes

« Bien que le député de la 1ère circonscription de Corse du sud ait voté conformément à sa logique de droite en soutenant le gouvernement, la position des trois autres députés nationalistes qui se sont abstenus demeure moins compréhensible » déclare Charles Casabianca, secrétaire de l’UD CGT Haute-Corse dans son communiqué. « De plus ils affirment que ce texte va à l'encontre des valeurs humaines et sociales, mais ils optent pour l'abstention afin d'éviter de mettre en difficulté le ministre de l'Intérieur et le projet d’autonomie. Le refus de nos députés de voter contre a contribué à l'absence d'un barrage républicain, qui a malheureusement cédé en raison de la mise en place de droits divergents. Cette situation remet en question le triptyque fondamental de notre République : Liberté, égalité, fraternité. Le principe de réalité semble prendre le dessus sur les valeurs, suscitant des inquiétudes quant à la nature d'une société corse autonome dans cet esprit ».

Dans son communiqué la CGT de Haute-Corse salue l'initiative et le positionnement du Président de l'université de Corse en signant une tribune avec de nombreux autres présidents d'université contre ce texte loi. « Il est important de souligner que les étudiants étrangers contribuent positivement à l'économie française, apportant environ 5 milliards d'euros chaque année. Cette recherche réfute les idées préconçues selon lesquelles les étudiants étrangers représenteraient un coût important pour la France.

En France, la fraude fiscale est estimée à 100 milliards d'euros, tandis que la fraude sociale ne représente que quelques millions d'euros. Récemment, les députés nationaux ont ciblé les immigrés précaires, mais cela pourrait être suivi par une répression des Français pauvres bénéficiant d'aides, des chômeurs et d'autres personnes en situation précaire » conclut Charles Casabianca.