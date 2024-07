Loba : l'étoile montante du rap corse qui séduit le public

À seulement 20 ans, Loba sait faire entendre sa voix. Originaire du Nebbiu et de son vrai nom Louis Balbinot, ce jeune rappeur corse a su s'imposer lors du concours de chant Le Tremplin, organisé le 16 juillet à Bastia, en décrochant le prix du public face aux trois autres finalistes. Une victoire significative pour celui qui a encore tout à prouver dans le monde de la musique. « Ce concours a été une très belle expérience. C'était unique, confie-t-il. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens inspirants. Et puis, ce prix du public, c'était le plus important pour moi. C'était l'occasion de montrer ce que je sais faire. »



Grâce à sa performance, les opportunités professionnelles ne se sont pas fait attendre. Au lendemain de la compétition, Loba a été contacté pour monter sur les planches du festival Aio le 30 juillet prochain à Ajaccio pour assurer la première partie de Bigflo et Oli. Après quoi, celui qui a fréquenté les mythiques studios de Planète Rap à l'automne dernier – dans le cadre de la finale d'un concours organisé par l'artiste Kik (anciennement Kikesa) comptant plus de 1 000 candidats – prendra part aux K'scolta Music Award les 20 et 21 septembre, avant de se produire au Parc Galea le 27 septembre.





Cette victoire et ses débouchés ne sont autres que le fruit d'un travail acharné. Car s'il rappe sérieusement depuis cinq ans, l'auteur de "Ice" (Extended play de cinq titres sorti à l'été 2023) noircit ses carnets de notes depuis l'âge de 12 ans. « J'ai commencé à écrire quand j'ai découvert le rap et Nekfeu, l'une de mes principales sources d'inspiration, qui prenait déjà une grande place dans l'industrie musicale », se souvient l'artiste. Depuis, chaque anecdote, chaque moment du quotidien sont minutieusement répertoriés, pour nourrir son inspiration. « Je fais tout sans artifices. Je raconte ma vie, je parle de la famille, des amis, des relations amoureuses, amicales », énumère-t-il. Et ce, avec une mission : faire rayonner le rap insulaire. « Exporter le rap corse, c'est pour moi la chose la plus importante. Je défendrai toujours d'où je viens et comment je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. »



Une ambition pour ce jeune artiste, qui constate la rareté du registre sur sa terre natale. Pour autant, cela n'en demeure pas moins une source d'inspiration. « Ça booste ma motivation. Je suis obligé de me surpasser pour montrer que le rap existe ici. Et heureusement, ma musique est très bien accueillie, pointe-t-il humblement. Nous sommes un peuple qui se soutient dans tous les domaines, les gens me sont d'une grande aide. »



« Je me sens plus artiste que rappeur »



Malgré la bienveillance générale, Loba ne souhaite pas se cantonner au même registre musical toute sa vie. « Je me sens plus artiste que rappeur », assure-t-il. Pour lui, se laisser le champ des possibles est la clé de son évolution. « Je n'ai pas envie de me fermer des portes, je veux pouvoir aller vers la pop, par exemple, et que les gens se disent que je suis capable d'aller vers d'autres domaines. » Un tournant que Loba n'a cependant pas prévu de prendre dans l'immédiat, puisqu'en août, l'artiste dévoilera un nouvel EP de sept morceaux. De quoi envisager ce projet comme un nouveau tremplin pour la carrière de ce jeune Corse très prometteur.