Livre : La Corse des années 30 décrite par un journaliste portugais

Les textes de ce livre, « Mondes en petit et vieilles civilisations (Corse 1934) » de Ferreira de Castro (Pequenos Mundos e velhas civilizações (Córsega, 1934), édition bilingue français-portugais), sont présentés, annotés et traduits par Eugène F.-X. Gherardi, Jeanne Bereni et Dominique Faria. Il est à la fois un superbe hommage à l'un des plus grands écrivains portugais et à l'Ile de Beauté.



Ferreira de Castro s’inscrit, à l’aide de son génie littéraire, dans cette vague de reporters inspirés par les réalités sociales des lieux qu’ils parcourent : « La terre exerce ici une influence sans mesure sur l’âme humaine », écrit l’auteur portugais à propos de notre île. Sensible au lien qui unit les Corses à leur Corse, il livre dans cet ouvrage un portrait émouvant, vrai, humain. « Vous ne trouverez nulle part ailleurs un sens de l’hospitalité plus grand et plus fraternel qu’en Corse. Et nulle part ailleurs vous ne trouverez une plus grande ferveur de sentiments, une conception plus élevée de la dignité humaine » peut-on encore lire dans le livre.



L’écrivain Eugène F.-X. Gherardi avait ce projet dans les tiroirs depuis plusieurs mois : Un livre sur un écrivain portugais très connu : José Maria Ferreira de Castro, décédé en 1974. « Il a été plusieurs fois pressenti pour le Nobel de la littérature » souligne E. Gherardi. « Journaliste pour une publication de Lisbonne, il était venu en Corse en 1934, y demeurant tout un hiver, la sillonnant du nord au sud, d’est en ouest, pour en parler dans son média. Dans un de ses livres, 150 pages sont ainsi consacrés à la Corse. En voyage au Portugal j’avais découvert son livre par hasard dans une librairie. Un livre ancien puisque publié avant le début de la 2ème guerre mondiale. C’est en le feuilletant que j’ai vu qu’il parlait de la Corse. Il y pose son regard sur notre île, la mer, la montagne ».





Quatrième de couverture :

« Au printemps 1934, le grand auteur portugais Ferreira de Castro pose le pied sur l’île… Il est en reportage pour le quotidien lisboète O Século et son passage ne passe pas inaperçu : « M. Ferreira de Castro, un des meilleurs écrivains du Portugal, venu en Corse pour puiser les éléments d’un livre sur l’Île de Beauté », peut-on lire en mars dans L’Île de Beauté. En effet, la Corse attire à cette époque bon nombre d’écrivains aimantés par la singularité des paysages et des mœurs des habitants. « L’île tragique » vient notamment de connaître l’épisode d’éradication militaire du banditisme dont les échos ont retenti bien au-delà des frontières hexagonales. Écrivains voyageurs et journalistes anglais, allemands, américains, italiens, pour ne citer que les plus nombreux, sillonnent l’île en tous sens pour leurs lecteurs à la recherche des meilleurs angles de vue sur les paradoxes insulaires : douceur du climat et vendetta, pauvreté et tourisme, italianité et francité… Ils viennent aussi tenter de percer le mystère de l’île qui a donné Napoléon à l’histoire mondiale ».