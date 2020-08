Littérature : des «Statinate» balanines

« Ce sera un moment privilégié chez les viticulteurs des Clos Culombu, du Domaine d'Alzipratu et au théâtre de verdure de Lumio » souligne Marie-France Bereni Canazzi, la présidente de l’association. « L 'occasion de promouvoir la littérature et le vin. Trois jours de rencontres ouvertes à tous, avec une programmation très équilibrée, qui permettront de rencontrer un membre de l'Académie Française, Jean-Marie Rouart, un prix Goncourt, Jérôme Ferrari ou encore le dernier prix Femina, Sylvain Prudhomme. L’occasion aussi de découvrir de jeunes auteurs avec leur premier roman». Cette belle manifestation sera aussi étoffée par la présence de la chroniqueuse Lilia Hassaine, le réalisateur Thierry de Peretti et Julien Battesti et Jean-Luc Luciani, les primés Musanostra de l'année. La marraine de cette édition 2020 sera l'actrice et réalisatrice Laetitia Casta.







Le programme de «E Statinate»



Vendredi 21 août au Clos Culombu à Lumio



18h : Jean-Marie Rouart, académicien



18h45 : Jean-Luc Coatelem avec «La part du fils», finaliste du dernier Prix Goncourt.



19h15 : Lilia Hassaine, romancière, auteure de «L’oeil du paon», chroniqueuse chez «Quotidien».



Séances de dédicaces et soirée d’ouverture





Samedi 22 août au domaine Alziprato à Zilia



18h : Philippe Alessandri avec son 1er roman : «Monsieur Anatole»



18h20 : Sylvain Prudhomme, Prix Femina pour «Par les routes».



19h10 : Remise des prix Misanostra à Jean-Luc Luciani pour «Musa chi parte da Corsica» et à Julien Battesti pour «L’imitation de Bartleby»



19h45 : Jean-François Roseau, Prix de l’Académie Française (« La Chute d'Icare » en 2016 ) avec son dernier roman « La jeune fille au chevreau ».



Séance de dédicaces,







Dimanche 23 août au théâtre de verdure de Lumio



18h: Adaptation filmique du roman «A son image» de Jérôme Ferrari



par Thierry Peretti, acteur, réalisateur et metteur en scène. Séance de dédicaces