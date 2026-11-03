Littérature : Les éditions Eoliennes lancent la collection « Sardissime »

Philippe Jammes le Mardi 3 Novembre 2026 à 10:03

Les éditions bastiaises Eoliennes - qui offrent toujours une belle vitrine à la littérature méditerranéenne - lancent en cet automne une nouvelle collection intitulée « Sardissime ». Le premier volume, « Voyage en Sardaigne » est l’œuvre de Michela Murgia (1972-2023).