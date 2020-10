Littérature. Et si vous choisissiez votre Goncourt ?

Ste Lucie de Porto Vecchio

GAP le Jeudi 8 Octobre 2020 à 07:15

Ce jeudi, à partir de 18 heures, une réunion d'information sur l'événement "Et si vous choisissiez votre Goncourt ?" organisé par la mairie de Zonza et les bibliothèques municipales de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, se déroulera à la mairie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.

Cet événement, comme son nom l'indique, à pour but de présenter au public de l'extrême sud les quinze ouvrages qui vont se disputer le prestigieux titre littéraire.

Cette présentation sera effectuée par Christel Ebrard de la librairie Le Verbe du Soleil.

Pour Jeanine Maestrati présidente de la commission extra municipale en charge de la culture cet événement revêt, de plus, cette année un caractère particulier: " il était primordial que nous organisions ce rendez-vous littéraire à cette période compliquée en raison de l'épidémie de Covid. La culture et la littérature, en particulier, est un vecteur majeur pour le développement harmonieux de la société. Au plan local, à savoir sur la commune de Zonza, nous avons la chance d'avoir un public de lecteur très important que ce soit côté montagne ou bien côté mer à Sainte-Lucie. C'est, donc, une chance d'organiser cette présentation de la sélection du Goncourt avec le Verbe du Soleil dont nous apprécions, à chaque fois, le professionnalisme''.