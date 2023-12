Lisula : le parking de Carucchettu bientôt payant

q

Lors de la séance, la maire, Angèle Bastiani, a présenté la deuxième modification budgétaire de l'année 2023, soulignant une augmentation de 360 000 € de recettes. Ces fonds proviennent de diverses dotations attribuées à la commune et seront affectés à des dépenses opérationnelles et d'investissement. "En fonctionnement, nous intégrons 160 000€ de recettes supplémentaires, venant des diverses dotations dont bénéficie la commune. Elles sont réparties en dépenses sur plusieurs postes, très majoritairement en charges à caractère général. En investissement, nous intégrons les 200 000€ de recettes supplémentaires pour le projet des jardins familiaux. Au total entre les deux sections, il s'agit d'une augmentation de 360 000€ de recettes." détaille l'édile.Un point a retenu l'attention : le projet des jardins familiaux sur la commune de Santa Reparata di Balagna, lieu-dit Giovaggio, évalué à 770 330 €, financé en partie par la Communauté de Communes (11,72%) et Feader (46,88%), avec une part d'autofinancement de 41,40%. "Afin de satisfaire aux exigences du Plan Local d'Urbanisme de la commune sur laquelle le projet va être réalisé, un rehaussement de 80 cm du bâtiment social a été rendu indispensable. La prise en compte de cet élément technique supplémentaire a conduit à revoir le coût global du projet" précise le maire.Cependant, des réserves ont été émises par les conseillers municipaux Stella Acquaviva et Pierre-François Bascoul, soulignant une augmentation significative des coûts par rapport aux estimations initiales. "Pour le projet des jardins partagés, qui est initialement un projet que j’ai porté et déposé, la commune est désormais obligée de faire un crédit car ils n’ont pas l’autofinancement. Ils annoncent une surélévation de la construction prevue de 80 cm, peut-être en raison du caractère inondable de la zone, une situation connue depuis le départ. Lors du dépôt du dossier, la part municipale s’élevait à 112 000€, soit 20% du projet total. Aujourd’hui, la facture est de 319 000 euros, soit plus de 40% du montant total, et la commune se retrouve obligée de faire un prêt ", constate Stella Acquaviva. Pierre-François Bascoul évoque des interrogations sur la nécessité d'un prêt et ont remis en question la gestion financière de la municipalité, "selon mes informations, il n’y a aucun nouveau projet en ce sens, alors est ce pour payer autre chose? Ils ont une capacité d’autofinancement avec un droit à l’emprunt pour seulement deux projets qui n’auront pas aboutis en 2023".Un autre point clé de la réunion concernait la parcelle Gineparo, connue localement sous le nom de parking Carucchettu. La municipalité a acquis une petite parcelle de 125m2 pour garantir l'accès au parking, tandis qu'une autre parcelle, objet d'un accord entre la municipalité et les propriétaires, sera transformée en un nouveau parking municipal payant. "Le passage du chemin de fer qui était indispensable à la mairie. Nos services ont donc fait appel à des généalogistes pour retrouver tous les propriétaires. Un accord a ensuite été trouvé pour l’acquisition de la parcelle, moyennant le prix de 82 €, soit 0.65 €/ m2" explique Antoine Guerini, 1er adjointui a défendu l'initiative comme une solution pour remédier au stationnement anarchique actuel.Puis, afin de doter la ville d’un nouveau parking municipal, un bail emphytéotique pour une durée de 21 ans a été signé, moyennant un loyer annuel de 65 000 euros. "Nous avons un projet d’aménager plus de 200 places. Actuellement c’est un terrain où le stationnement est anarchique. Le prix sera fixé à 2,50€ par jour. Généralement ceux qui y stationnent sont des familles qui vont à la plage. Nous ne voulons pas les pénaliser. Ce parking sera également accessible aux abonnés" . Des travaux, à la charge de la mairie qui permettront l’amélioration du lieu. " Ce parking générerait une recettes minimum de 200 000 € par an, qui couvriront toutes les charges liées à son exploitation. Le coût des travaux de remise en état s’élèverait à 600 000€" un coût qui n’est pas arrêté pour l’heure, continue Antoine Guerini.Cependant, Stella Acquaviva et Pierre-François Bascoul ont exprimé leur désaccord, critiquant le choix de ne pas exproprier les propriétaires ou de permettre un partenariat privé. "Concernant le parking, la majorité n’a pas le courage d’exproprier les propriétaires ou de leur laisser faire un partenariat privé afin de l’exploiter eux-mêmes. Est ce de la complaisance? On parle là d’ 1 365 000€ qui sont jetés juste pour les loyers. Sans compter le coût de l’aménagement du terrain et son entretien annuel. Aucun projet d’envergure, c’est donc de l’argent public gaspillé. De plus, ce n’est pas l’usager qui va payer pour tout ça mais bel et bien le contribuable car dans ses statuts, le SPIC n’a pas vocation à reverser de l’argent à la municipalité. Et il y a aussi cette volonté de réduire le nombre de places de parking gratuites en ville! "exclame Pierre-Francois Bascoul.Les membres de l'opposition n'ayant pas pu assister à la réunion, les débats sont destinés à se poursuivre lors des prochaines discussions municipales.