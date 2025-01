Lisula : cérémonie d’incorporation pour 94 sapeurs-pompiers volontaires

La cérémonie officielle d’incorporation des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, présidée par Michel Prosic, préfet de de Haute-Corse, s’est déroulée ce samedi, sur la place Paoli de Lisula, en présence du président du SIS 2B, directeur et du directeur-adjoint, du service, Angèle Bastiani, maire de Lisula, de nombreux élus du conseil d'administration du SIS et des chefs de centre et chefs de groupement territoriaux et fonctionnels qui avaient la charge d’intégrer ces recrues dans leur casernes.





La volonté politique du SIS 2B étant de délocaliser les événements au sein de tout le territoire, Lisula a ainsi été sélectionnée pour accueillir cette cérémonie. "Ces événements sont très importants. Déjà pour montrer autre chose que ce que l’on voit au quotidien. Montrer qu’il y a des jeunes qui s’engagent avec les fondamentaux, c’est-à-dire aider son prochain et être au service des autres. Ça n’a pas de prix. On a vu la joie de ces jeunes et celle de leurs familles. C’est important pour la Corse de montrer que l’on peut changer les choses" se félicite Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B.



"Être volontaire c’est avant tout un état d’esprit"

Ce sont ainsi près de 100 personnes qui ont décidé de s’engager dans l’un des 20 centres de secours du 2B et qui ont reçu ce jour casque et écusson d’épaule.

" Être volontaire c’est avant tout un état d’esprit, des valeurs, un engagement réfléchi, très souvent consenti avec les familles. Une raison de vivre pour chercher la solidarité et le bien, contrairement à ce que l’on voit bien souvent dans notre société actuelle", explique le lieutenant-colonel Thierry Nutti.

Des volontaires qui sont capables d’intervenir sur l’ensemble des missions. " À l’issue de formations initiales suivies à Corte, les sapeurs volontaires interviennent en tant que coéquipiers sur l’ensemble des missions. Quelles soient de secours à la personne ou d’incendie", continue-t-il, avant d’ajouter , " 94 recrues c’est un nombre intéressant, mais qui ne suffit pas. Il faut renouveler, surtout dans les zones du rural où on a besoin d’engagement". Plusieurs jeunes recrues ont moins de 20 ans, une majorité qui ont entre 20 et 30 ans et, pour cette promotion, un beau pourcentage de personnel féminin. "25% de femmes ! C’est une fierté que d’avoir réussi à faire entendre raison au personnel féminin qui n’osait peut-être pas s’engager. Leur dire qu’elles ont toute leur place et au delà de cela, c’est une place importante dans l’équilibre de la structure. Les femmes sont attentionnées, bien veillantes et elles durent dans le temps", précise le lieutenant-colonel.



Volontariat : le soutien des employeurs

Plusieurs employeurs insulaires, qu’ils soient du public ou du privé, ont décidé de soutenir cette politique. Ce sont actuellement 31 employeurs qui sont en partenariat avec le SIS 2B, favorisant le volontariat de leurs salariés. Les 5 nouvelles structures signataires ont été saluées et remerciées lors de cette cérémonie. " C’est très important de le reconnaître. Sans leur appui, on aurait du mal à recruter. Il y a des petites et des microsociétés qui font l’effort de libérer des agents pour venir au secours des autres. C’est tellement noble de leur part. Il n’y a pas que la course au profit. Il y a aussi des établissements qui s’investissent pour libérer du temps pour les pompiers volontaires pour qu’ils puissent assurer les missions ", conclut-il.



"Ça va être le top…"

Laura Delogu, 22 ans, a officiellement intégré, ce samedi, le centre de secours de Lisula. " C’est quelque chose qui m’a toujours attirée. Je n’avais jamais osé franchir le pas. Mais ces dernières années, j’ai pris un peu plus confiance en moi grâce au sport, la boxe. J’aime aider les autres et j’ai également voulu suivre les traces de mon père qui était pompier volontaire plus jeune. On est 3 filles engagées cette année, ça va être top".

À l’issue de la cérémonie officielle, personnels, familles et autorités ont été conviés à partager un moment convivial à la caserne de la ville où une belle réception a été organisée.