Lisula : Le collège Pascal Paoli ouvre une section bilingue italien pour les 6e

Le collège Pascal Paoli s'est mis à l’italien en ouvrant une section bilangue pour les élèves de 6e. "Après tant d'années, le projet se concrétise !"se réjouit Mme Bottalico, professeure d'italien à l'établissement. "Il aura fallu tant d'années pour que l'on puisse enfin avoir la possibilité d'enseigner l'Italien en 6è au collège d'Ile Rousse" explique-t-elle. Cette nouvelle section représente véritable innovation pédagogique au sein de l' établissement, offrant aux élèves une opportunité unique d'apprendre l'italien dès la 6ème.

Les élèves de la 6ème Bilangue bénéficieront d'un programme riche et varié, comprenant des cours d'anglais, d'italien (1 heure par semaine), ainsi que des cours de langue et culture corse, qui sont obligatoires dans la région. De plus, l'enseignement sera orienté vers des objectifs concrets liés au développement durable, en mettant l'accent sur les enjeux environnementaux tant en Corse qu'en Italie.

Cette classe participera activement à de nombreux projets pédagogiques tout au long de l'année scolaire et du cycle 4, notamment des sorties éducatives et des voyages scolaires en Italie. Ces projets seront conçus dans une approche interdisciplinaire, offrant ainsi une ouverture pédagogique linguistique et culturelle considérable.

Une première sortie pédagogique a déjà eu lieu avec les 31 élèves de la 6ème Bilangue, qui se sont rendus à l'île d'Elbe en compagnie des enseignants Mme Bertrand (SVT), M. Santini (Histoire-géographie), et Mme Bottalico (Italien).

Mme Bottalico tient à exprimer sa gratitude envers M. Heduy, le chef d'établissement, "pour sa confiance dans la réalisation de ce projet ambitieux, ainsi qu'envers tous les collègues du collège pour leur engagement et leur soutien continu."