Lisula : "Le Bon Café" fête ses 90 ans

Qui n'a jamais été interpellé par l'odeur du café fraîchement torréfié qui flotte dans les rues de Lisula ? Depuis maintenant 90 ans, ce doux fumet, si particulier en centre ville, transporte connaisseurs et amateurs, mais aussi les plus curieux vers la torréfaction "Le Bon Café", place Delaunay.



Savoir faire et de professionnalisme de génération en génération

"C’est une histoire de famille" précise Jean-Baptiste Franceschini, propriétaire du " Le Bon Café". Créée en 1932 par un cousin de la famille, c’est en 1960 que René et Françoise Franceschini reprennent la tête de la plus vielle torréfaction de Corse. "Mon père a commencé à l’exploiter en 1960, je l'y ai rejoint dans les années 80 et depuis quelques années, ma fille Clara, y travaille également."



Dans un magnifique magasin hors normes qui invite au voyage, et transporte dans le temps ses visiteurs, à peine le seuil franchit, est installé depuis presque un siècle, un petit trésor : son torréfacteur. Fabriquée à Cambrai par la maison Devigne-Janin, la machine est arrivée en 1928 à Lisula, quelques années avant l'ouveture du magasin ou elle trouvera sa place en 1932. Et depuis, il n'a plus chômé. Mais comme on le sait, toutes les bonnes choses ont une fin. Car après 90 ans de bons et loyaux services, l'heure de la retraite a sonné pour cette machine qui sera remplacé mi-février. "Un départ accompagné par un gros pincement au cœur pour la famille mais avec deux torréfactions jour en période calme et toute la journée en saison, la fatigue commence à se faire sentir, et cela peut se comprendre au bout de tant de temps... Aujourd’hui nous devons la changer pour renforcer la sécurité avec un système plus sûr, à capteurs électroniques pour plus de précisions. On pourrait la rénover, tout peut se faire mais la cadence est de plus en plus dure à suivre. Mais le système de torréfaction à proprement parlé reste le même." explique Jean-Baptiste. "



​Une pièce de musée



Mais il fonctionne toujours bien. Nous n'allons pas nous en séparer. Nous allons le stocker et très certainement le faire tourner de temps en temps, pour le plaisir. Nous lançons également un petit appel aux musées notamment, pour une éventuelle d'exposition?" ajoute-t-il.

À la fin du XIXe, début du XXe siècle, pour répondre à une demande plus importante et pour plus de facilité, les premières brûleries à café s'installent.

"À l'époque, on achetait du café vert que l'on torrefiait avec des petits torréfacteurs à bois, ou à la poêle. Il est certainement devenu beaucoup plus facile d’en acheter déjà torréfié et moulu que de le faire soi-même" raconte Jean-Baptiste.



Du café pour tous les gouts Aujourd’hui, "Le Bon Café" propose neuf qualités de cafés. "Nous proposons à peu près toutes les gammes. Des mélanges arabica/robusta, 100 % arabica, du haut-de-gamme, pures origines, mais également du bio du Pérou, des capsules. Des cafés d'Éthiopie, de Colombie, du Nicaragua, du Guatemala, du Costa Rica et Brésil" énonce Jean-Baptiste. Et si depuis presque un siècle," La Bon Café" envoûte par son odeur et son goût, que les amoureux et accros du café se rassurent, l'arrivée de la nouvelle machine n'altèrera en rien parfum et saveur de ce café torréfié avec soin.