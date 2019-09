Linguizetta : Core in Fronte dénonce un projet immobilier pour les non corses

« Vous rêvez d’investir en Corse ? Le nouveau programme Marina di Bravone vous donne la possibilité de devenir propriétaire. Cette nouvelle adresse prend place dans une commune à taille humaine. Cette petite ville paisible d’un peu plus de 1 000 habitants se trouve à seulement 45 km de l’aéroport de Bastia et de 85 km de Porto Vecchio. Linguizetta se démarque surtout pour son emplacement privilégié. D’ailleurs, elle offre à ses habitants et ses visiteurs une vue imprenable sur la baie et son eau bleu turquoise. »







C’est face à cette annonce publié sur le site du promoteur du programme immobilier que les militants de Core in Fronte ont décidé de réagir.



Et c’est aux pieds du grand complexe résidentiel « Marina di Bravone » à Linghuizetta qu’ils tiendront samedi 14 septembre à 11 heures une conférence de presse pour dénoncer l'opération immobilière.







Le mouvement indépendantiste s'inquiète que le fait de permette à de non corse d’investir sur l’ile mette l'accès à la propriété hors de portée pour les Corses qui devraient être prioritaires.