Ligue des nations UEFA : Le RN veut délocaliser le match France-Israël en Corse

Alors que la venue du pape François à Ajaccio devrait être bientôt officialisée, la Corse se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs, dans un contexte international sensible. Julien Odoul, député RN de l’Yonne, a demandé à la Fédération Française de Football de délocaliser le match France-Israël prévu au Stade de France le 14 novembre, et de l'organiser sur l'île soit au stade Armand-Cesari de Furiani, soit au stade Michel-Moretti d’Ajaccio, évoquant des risques de manifestations et de troubles liés au conflit israélo-palestinien. « Depuis plusieurs semaines cette rencontre sportive fait l’objet de pression, de manifestations, et de menaces de la part de militants pro-palestiniens et d’élus d’extrême gauche. Ces derniers en relayant leur propagande antisémite e anti sioniste cherchent à empêcher la tenue du match. Dans ce contexte sensible, le collectif pro palestinien « Stop Génocide », a occupé illégalement les locaux de la FFF pour exiger l’annulation de ce match. (…) Le 30 octobre, le député LFI Louis Boyard, a jeté de l’huile sur le feu en relayant une pétition qui, d’un groupe pro Hamas, veut exclure l’Etat hébreu des compétitions internationales de football. Face au risque avéré d’atteinte à la sécurité publique, en particulier en Seine Saint Denis, dans un département gangréné par l’antisémitisme, et la haine des juifs, je tenais à soumettre la proposition de délocaliser ce match en Corse ».



« Un choix qui revêtirait une symbolique historique et mémorielle »

Julien Odoul propose donc à Philippe Diallo, le Président de la FFF, les installations et stades de Corse : « La Corse offre des conditions de sécurité optimales et permettrait de maintenir une jauge de spectateurs complète avec des installations adaptées pour accueillir cette confrontation considérée à hauts risques » avant d’évoquer un aspect symbolique : « Ce choix revêtirait une symbolique historique et mémorielle, sous l’Occupation, alors que le régime de Vichy se livrait à des arrestations et des déportations massives des populations juives, la Corse surnommée l’Ile des Justes, s’est illustrée en refusant obstinément de livrer ses citoyens de confession juive. Enfin, il faut rappeler qu’aucun match de l’équipe de France n’a jamais eu lieu en Corse ».



François Filoni soutient la proposition, Jean-René Moracchini (Ligue Corse de Football) "surpris"

Une proposition soutenue par le RN de Corse et notamment François Filoni : « C’est un message de paix. Nous ne sommes pas qu’une terre de feu mais aussi une terre de paix. Il y a également un aspect sécuritaire à prendre en compte. Le match se déroulerait dans de meilleures conditions en Corse que sur le Continent. Pasquale Paoli a été le premier à donner le droit de vote aux Juifs. Nous avons un lien de tradition ancestrale avec Israël. Ce serait une récompense pour la Corse et les Corses d’assister à une telle rencontre ». Du côté de la Ligue corse de football et de Jean-René Morrachini, son Président : « Je suis surpris de cette proposition. Je ne suis pas au courant. Le délai me semble assez court pour organiser une rencontre de Ligue des nations UEFA. Je me tiens à disposition des parties concernées ». Le député de l’Yonne doit tenir aujourd’hui une conférence de presse au niveau national pour justifier ce choix. Pour rappel, la Corse n’a jamais accueilli un match de l’équipe de France de Football masculine. L'équipe de France est actuellement 2e du groupe A de Ligue des Nations derrière l'Italie alors qu'Israël occupe la dernière place avec zéro point au compteur.