Ligue Corse de Rugby : la formation, un axe stratégique en plein essor

Depuis plusieurs saisons, la Ligue Corse de Rugby s'engage dans une mutation en profondeur, plaçant le projet sportif au cœur de son action. Toutefois, la formation est également un domaine qui reçoit une attention particulière. Ce processus de formation s'étend aux cursus fédéraux ainsi qu'aux diplômes d'État, offrant ainsi un éventail de possibilités qui dépasse le seul cadre du rugby. Comme l'affirme le président de la Ligue Corse, Jean-Simon Savelli : « L’organisme de formation de la Ligue Corse de Rugby est également un CFA depuis 2020. Il organise les formations fédérales tout en étant fortement impliqué dans les diplômes d’État. Nous avons pour objectif de transformer les éducateurs bénévoles en professionnels. »



Les diplômes d'État proposés par la Ligue, dans le cadre des BPJEPS, couvrent plusieurs disciplines au-delà du rugby, incluant les activités de la forme (option haltérophilie et musculation), les cours collectifs, ainsi que les activités physiques pour tous (APT). Ces formations sont accessibles par la voie de l’apprentissage. La première session du DEJEPS Performance Sportif Rugby à XV vient de s'achever, annonçant le début d'une nouvelle ère pour la formation dans ce domaine.





D'autres pistes à l'étude

La formation s'inscrit dans un projet plus global, avec une offre qui va bientôt franchir une nouvelle étape. Jean-Simon Savelli précise : « La Ligue Corse de Rugby est en cours d’habilitation pour organiser des formations de sauveteurs secouristes et du travail. » Ce programme diversifié s'étend également à d'autres sports et au secteur social. « Nous envisageons de collaborer avec d'autres ligues, notamment celle du tennis, pour développer des formations en contrôle continu et en développement des compétences. En parallèle, la Ligue se prépare à offrir des diplômes dans le domaine social d'ici 2025, tels que le BPJEPS loisirs tout public et le DEJEPS animation sociale. Enfin, nous prévoyons de mettre en place un titre professionnel de responsable de gestion de structure sportive, qui sera proposé sur l’ensemble du territoire. »