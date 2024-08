Ligue 2 : l'AC Ajaccio officialise le départ de Daniele Bufano

"L’AC Ajaccio informe ce jour l’ensemble de ses parties prenantes du départ de Daniele Bufano de la présidence du club" indique dans un communiqué l'ACA ce lundi matin.

"Cette saison sous sa direction fut une année de transition, sportive et administrative, durant laquelle nous avons engagé un travail de transformation profonde de notre structure sur le plan financier et organisationnel.'

Pour l'ACA "l’objectif étant de renforcer" sa "longévité dans le monde du football professionnel" poursuit le communiqué dans lequel l'AC Ajaccio "remercie son président pour la saison passée ensemble, Daniele a porté sa pierre à l’édifice avec force et conviction".

"Nous remercions Daniele pour son implication auprès des supporters, partenaires et de toute la famille acéiste. Nous nous rappellerons des moments positifs que nous avons partagés, comme le plus symbolique : l’inauguration du stade Michel-Moretti au sein du domaine François-Coty conclut l'ACA.







Le message de Daniele Bufano

Avant de céder sa place à la présidence du club, Daniele Bufano a tenu à remercier "chaleureusement toute la grande famille de l’ACA pour cette belle aventure humaine. En particulier les supporters pour leur inconditionnel soutien au club, le staff et l’administration qui m’ont accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce fut un honneur d’assurer la présidence du club. Pà sempri, Forza ACA ! "



On attend à présent de savoir comment va évoluer la situation à la tête du club.