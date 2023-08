Ligue 2 : Le SCB débute ce samedi à Concarneau

-Christophe, des fourmis dans les jambes ?

- Christophe Vincent : Effectivement. On a fait une bonne préparation. On a hâte d’être sur le terrain et de commencer le championnat.



- Un petit coup au moral après la blessure de Dumè Guidi ?

- Cette blessure nous a attristés car il va être éloigné des terrains durant longtemps. On savoure donc notre chance d’être sur le terrain.



- Vous êtes aujourd’hui très nombreux en milieu de terrain…

- La concurrence fait partie du jeu. Ça fait longtemps que je joue au ballon et je le sais. Mais ça tire l’équipe vers le haut. Les jeunes vont apporter leur fougue. Il faut trouver un bon équilibre entre joueurs d’expérience et jeunesse.



- Concarneau ?

- Dans ce championnat il faudra se méfier de tout le monde et surtout de ces équipes qui viennent de monter. Concarneau sera déterminée.



- Ce championnat ?

- Ce sera une saison aussi difficile que celle passée. On devra être intraitable chez nous. C’est le message qu’on a fait passer dans les vestiaires.





- Régis Brouard, vous avez eu une semaine pour remodeler votre défense centrale …

- Régis Brouard : La blessure de Dumè nous a mis un coup. On a déjà su se réadapter au cours de ce match amical. On avait d’ailleurs déjà un peu anticipé au cas où notre système défensif ne fonctionnerait pas. Ça demande beaucoup d’automatisme et on s’est focalisé toute la semaine là-dessus.



- Pour palier cette indisponibilité de Guidi vous avez toute de suite fait signer un jeune joueur de 19 ans Loup-Diwan Gueho, est-il prêt pour ce match ?

- Il est prêt mais il lui faut prendre ses repères. Il sera dans le groupe.



-Le recrutement ?

- Cette année j’ai des profils différents. Des joueurs qui peuvent tenir différents postes et ça c’est intéressant car ça donne diverses solutions. Ça peut vraiment être une force pour s’adapter à l’adversaire. Le recrutement n’est pas terminé. On recherche un défenseur d’expérience car quand il y a des matchs couperets ça peut aider. Mais même s’il y a urgence il ne faut pas se précipiter pour recruter. On a une expérience de la défense à trois qui nous a donné satisfaction.



- Votre adversaire, Concarneau ?

- C’est une équipe qui flirtait avec la montée depuis deux saisons, elle y est parvenue. Je connais bien son entraineur, c’est une équipe qui propose des choses intéressantes, des schémas de jeu, des sorties de balles. Cette équipe est dans l’euphorie de la montée, de la découverte de la Ligue 2. Ce premier match ils vont le jouer à Guingamp. Je pense qu’ils s’y seront entrainés. De notre côté, dans l’approche de cette rencontre, on doit se servir de notre expérience de l’an passé.



- Votre sentiment sur ce championnat 2023/2024 ?

- D’une année sur l’autre, une saison n’est jamais la même. Il y a des remises en question. Ce championnat sera un long chemin. Il faudra traverser toutes sortes de situations, avec des hauts et des bas. Il sera difficile, avec des matchs à l’arrache. Il faut profiter de l’expérience emmagasinée. On a pris des joueurs d’expérience pour ça. Le message de bien débuter a son importance.