Ligue 2 - L’ACA s’incline lourdement à Guingamp (0-3)

Guingamp – AC Ajaccio : 3-0

Stade du Roudourou

Spectateurs : 6 500

Arbitre : Mr Karim Abed

Buts : El Ouazzani (4e, 31e), Guillaume (78e)

Avertissements : Benhaim (9e)

Guingamp : Basilio, Sivis, Gomis, Riou, N’Dour, Merghem (Luvambo, 73e), Roux, Louiserre, Picard (Sagna, 62e), El Ouazzani (Courtet, 73e), Guillaume ; Entr : Stéphane Dumont

AC Ajaccio : Michel, Abergel (Youssouf, 78e), Vidal, Chanot, Benhaim, Mangani, Marchetti (cap), Barreto, Nouri (Jabol, 60e), Jacob (Chegra, 78e), Touzghar (Bammou, 60e) ; Entr : Olivier Pantaloni



Dans un stade qui réussit peu à l’ACA (1 seule victoire lors de la saison 1998-1999 !), Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, avait demandé à son équipe de soigner son entrée dans le match. Il a failli être entendu puisque Touzghar, de retour à la pointe de l’attaque, bien lancée par Benhaim, gagnait son duel avec Riou dans la surface adverse, mais trouvait malheureusement avec son pied gauche le poteau de Basilio, le portier guingampais (3e). Une nouvelle fois, le sort allait cependant s’acharner sur l’équipe ajaccienne.

En effet, sur le contre, à la suite d’un beau mouvement collectif, Baptiste Roux sur le côté gauche réussissait à ajuster un centre précis pour trouver El Ouazzani, l’attaquant rouge et noir bien seul aux 6 mètres, qui, de la tête, trompait à bout portant Mathieu Michel. Un scénario bien cruel pour les Rouge et blanc.

Un coup dur qui n’altérait en rien la volonté acéiste d’aller de l’avant : Touzghar, très remuant faisait encore des misères à la défense armoricaine, mais N’Dour veillait au grain et contrait son tir au dernier moment (15e).

Le match devenait alors plus brouillon avec des Ajacciens, trop peu précis dans leur préparation offensive ; la pression de l’équipe guingampaise se faisait alors un peu plus sentir. Sur un long ballon, Picard à la lutte avec Chanot, sur le côté gauche, rentrait dans la surface ajaccienne, avant de remettre en retrait pour El Ouazzani, qui d’un tir puissant trompait encore une fois Michel (31e).



Un penalty oublié pour l’ACA

Ce même Picard n’était pas loin de corser l’addition sur une frappe lobée à l’entrée de la surface acéiste (35e). Merghem d’un tir vicieux obligeait également Michel à se déployer (41e).

Juste avant la mi-temps, sur un ballon lobé de Barreto, Marchetti à la lutte avec avec Basilio, le portier des Rouge et Noir se faisait littéralement charger dans la surface guingampaise, mais l’arbitre n’accordait pas le penalty qui semblait évident (44e). Pour autant, l'ACA rentrait aux vestiaires avec deux buts de retard. Un moindre mal.

La seconde mi-temps débutait sur un faux rythme avec une équipe ajaccienne toujours trop brouillonne et une équipe guingampaise plus attentiste. Seul Marchetti, sur un bon ballon de Jacob, inquiétait Basilio (55e) d’un reprise de pied gauche dans la surface armoricaine. Olivier Pantaloni faisait alors rentrer du sang neuf avec Bammou et Jabol à la place de Touzghar et Nouri.



Malgré une meilleure maîtrise dans le jeu, les Ajacciens avaient toutes les peines du monde à se créer des occasions de buts. Et ce sont au contraire les Guingampais qui allaient plier le match sur un contre de Luvambo : la frappe de l’attaquant rouge et noir était repoussée par Michel dans les pieds de Baptiste Guillaume, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (78e) pour le 3-0. Un score très sévère pour l’ACA. Le 9e but encaissé en 6 journées. Trop, beaucoup trop pour une équipe, réputée pour sa solidité défensive.



Désormais 17e au classement de Ligue 2 et premier relégable, l’ACA n’aura d’autre alternative que la victoire samedi prochain à Timizzolu avec le retour de son public, pour sortir de cette zone de relégation et reprendre confiance.