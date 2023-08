Ligue 2 - En infériorité numérique, l’ACA tient bon face à Bordeaux (0-0)

Sous une chaleur accablante et dans un stade bien rempli, heureux de retrouver son équipe, le début de match débutait tambour battant. Dès la 5e minute de jeu, sur un centre de Livolant, Badji laissé seul aux 6 mètres dans la surface ajaccienne manquait de peu l’ouverture de score en écrasant sa reprise de volée, qui filait finalement dans les gants de Mathieu Michel.

Puis, 2 minutes plus tard, à la suite d’un cafouillage, le milieu de terrain bordelais Diaz reprenait à son tour le ballon de volée qui terminait sa course à quelques centimètres du poteau droit du gardien ajaccien.

Mais malheureusement, alors que le début de match était haletant, la bêtise des tribunes allait reprendre son cours avec l’irruption à la 10e minute de jeu, d’une cinquantaine de supporters bordelais (Ultramarines), en tribune JB Poli, malgré l’interdiction de stade et l’arrêté préfectoral. Pendant de longues minutes, une violente bagarre éclatait alors entre supporters à l’angle de la tribune JB Poli et de la tribune « côté mer ». Malgré l’intervention rapide des stadiers de l’ACA, des jets de projectiles et de nombreux coups étaient échangés. Plusieurs blessés étaient visiblement à dénombrer à la suite de cette rixe. Le match était dès lors interrompu, et les forces de l’ordre faisaient -enfin- leur apparition pour évacuer les supporters bordelais, qui n'avaient rien à faire là et ramener le calme dans la tribune.

Comment des supporters interdits de stade par arrêté préfectoral ont pu se rendre au stade François-Coty ? C’est la question que se posait inlassablement les spectateurs présents au stade pointant une nouvelle fois des failles dans l’organisation de la rencontre, au niveau de la Préfecture après les ratés de la rencontre de L1 face à l'OM. Une réunion d’urgence se tenait alors entre les responsables de la sécurité et le délégué du match afin de déterminer la suite à donner.Après plus d'une heure d’arrêt, le délégué autorisait finalement le match à reprendre. Les deux équipes rentraient alors sur le terrain dans un stade chauffé à blanc. Bammou ouvrait les hostilités dès la reprise du jeu mais sa frappe manquait de puissance pour inquiéter le portier bordelais.Positionné en bloc bas, les Ajacciens se montraient une nouvelle fois dangereux en contre-attaque et sur une action rondement menée, Marchetti centrait pour Soumano mais la tête de ce dernier passait juste au-dessus du cadre (16). Dans la foulée, l’attaquant corse centrait en retrait pou rJabol mais son tir atterrissait dans les gants de Straczek (18).Quelques frissons parcouraient le stade après une perte du même Jabol dans l’axe mais Weissbeck à la récupération trouvait Michel sur sa route (33).Le match baissait alors en intensité même si Nsimba et Badji mettait à mal l’organisation ajaccienne dans les dernières minutes de la 1période et manquait de peu d’ouvrir la marque.A la reprise, l’ACA était décidé à monter d’un cran, Bammou ouvrait les hostilités et d’une frappe enroulée ratait de peu le cadre. Malheureusement, peu après, sur un débordement de Michelin, Benhaim se faisait surprendre et prenait un 2carton jaune après un tacle mal maitrisé, synonyme d’exclusion.Loin de s’en laisser compter, les Ajacciens se procuraient même la plus belle occasion sur un centre Nouri, mais la reprise de la tête de Bayala finissait juste au-dessus de la transversale bordelaise.En supériorité numérique, les Girondins se montraient toujours inoffensifs et butaient sur une équipe ajaccienne bien organisée.La fin de match était houleuse et ternie par plusieurs accrochages au milieu de terrain. Au terme d’une rencontre heurtée, le match nul était finalement logique et les Ajacciens pouvaient se montrer fiers de ce résultat, acquis au forceps.