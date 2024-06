Libru Apertu à Calvi : La 5ème édition se poursuit jusqu'à ce samedi soir

Depuis jeudi, la Citadelle de Calvi résonne des rires et de l'enthousiasme des jeunes lecteurs, venus participer à la 5ème édition de Libru Apertu. Ce festival, organisé par U Svegliu Calvese, propose un programme riche et varié : rencontres avec des auteurs et illustrateurs renommés, ateliers créatifs, lectures, expositions, jeux, spectacles et une librairie éphémère. "C’est un rendez-vous qui promet de faire passer un excellent moment", souligne François Canava, président de l'association.



Ce samedi, le festival ouvre ses portes au public de 14h à 18h, offrant une opportunité unique de rencontrer les invités de cette édition : Maria Jalibert, Henri Meunier, Fleur Oury, Vincent Cuvellier, Florence Hinckel, Brigitte Brozzu et Dominique Fumaroli. "Les invités du festival seront là pour échanger avec les participants et dédicacer leurs ouvrages", annonce le président.



Un festival pour tous



Mais qu’est-ce que Libru Apertu exactement ? "C’est un salon de littérature jeunesse, que l’on organise pour la 5ème fois. Nous l’avions commencé à Calenzana avec 2 premières éditions. On l’a repris il y a 5 ans parce qu’avant il était organisé sous l’égide du département. On a voulu le faire à la citadelle pour regrouper tout le monde", explique Canava. Ce festival, destiné principalement aux écoles primaires et collèges de la région, implique un travail préparatoire avec les auteurs et illustrateurs qui envoient leurs œuvres aux classes participantes.



Cette année, le festival se déroule dans plusieurs lieux emblématiques de la citadelle : la salle d’exposition du 2ème REP, l’école de musique du Timpanu, la Poudrière et sous l’arbre Bel Ombra. Les intervenants se sont également rendus dans les écoles maternelles de Cardellu et Santore pour des animations spécifiques.



Le festival bénéficie du soutien du Service des Médiathèques de la Collectivité de Corse. "Il y a une exposition sur les JO et divers ateliers. La collectivité nous a bien aidés. Nous souhaitons toujours la présence d’un auteur ou illustrateur Corse", ajoute François Canava. Marie Claire Bicchieray, de la CTC, souligne l'importance de la participation des médiathèques territoriales de Corte et Folelli : "On s’associe au salon pour sensibiliser les enfants et les adultes à la littérature jeunesse. C’est important que les auteurs et illustrateurs puissent échanger directement avec les enfants".



Un rendez-vous incontournable



Ce samedi, tout le monde est invité à venir profiter des animations proposées, échanger directement avec les auteurs et faire dédicacer leurs ouvrages. "Rendez-vous donc à 14h à la Citadelle de Calvi", conclut François Canava, invitant ainsi petits et grands à rejoindre cette célébration de la littérature jeunesse.