Levée du blocage en Corse : mesures d'accueil toujours en place pour les passagers en attente

Le mouvement social qui bloquait les ports et aéroports de Corse depuis jeudi après-midi a pris fin ce vendredi 4 octobre après qu'un accord a été conclu entre Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et le gouvernement. Toutefois, des milliers de passagers restent en attente de départ ou d'arrivée, et les deux préfectures ont décidé de maintenir les dispositifs d'accueil pour les voyageurs affectés par cette situation.



Les passagers se trouvant encore sur l'île et en attente d'embarquement ce soir, tant à l'aéroport d'Ajaccio qu'au port, peuvent se rendre au gymnase U Palatinu, situé Route du Stiletto à Ajaccio, qui ouvrira ses portes à partir de 17h00. Pour faciliter l'accès à cet endroit, trois bus, mis à disposition par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, assureront des rotations depuis le port et l’aéroport d’Ajaccio à partir de 17h30.

En Haute-Corse, le gymnase de l’Île Rousse, situé route de Calvi, est également ouvert pour accueillir les voyageurs n'ayant pas de solution d’hébergement. La Croix-Rouge est présente sur place en collaboration avec la municipalité de l’Île Rousse et la Communauté de Commune Île-Rousse Balagne, où une douzaine de personnes sont déjà installées.



De plus, le gymnase du Fango à Bastia (3 avenue Jean Zuccarelli) reste opérationnel pour les personnes nécessitant un accueil, avec actuellement 250 personnes hébergées et prises en charge par les services de la municipalité et de la Communauté d’Agglomération de Bastia.



"Ces dispositifs seront maintenus aussi longtemps que nécessaire pour garantir un hébergement adéquat aux voyageurs." assurent les services de l'Etat.



La Cellule d’Information du Public de la Corse du Sud, joignable au 04 95 11 12 92, est en fonction pour répondre aux questions des citoyens. En Haute-Corse, la Cellule d’Information du Public (CIP) est également active et peut être contactée au 08 06 00 01 49 pour toute question. Il est recommandé d'utiliser ces numéros pour toute information relative à la situation, afin de ne pas saturer les lignes d’urgence.