Les stations SNSM n'accueilleront pas de public pour leur Journée nationale

Les sauveteurs en mer de la SNSM sont tristes. En raison des mesures sanitaires prises suite à l'épidémie du COVID-19, à l'occasion de leur journée nationale "Milles-SNSM" les stations ont pour habitude d'organiser plusieurs manifestations pour mieux se faire connaître et récolter des dons sous différentes formes.

Tous les équipages ont aussi l'envie de mieux se faire connaître et de faire découvrir leurs activités bénévoles.

Cette année il faudra hélas faire différemment mais comme vous le savez Il y a mille raisons de soutenir les Sauveteurs en Mer.

En mer, sur les plages, mais aussi à terre, quelle que soit l’urgence, les Sauveteurs en Mer sont toujours prêts à intervenir.



La SNSM assure une mission de service public en France métropolitaine et en Outre-mer : la sauvegarde de la vie humaine en mer à titre gratuit. Pour cela, elle s’appuie sur plus de 8 500 bénévoles, organisés autour de 214 stations de sauvetage et de 32 centres de formation et d’intervention. Chaque année, les Sauveteurs en Mer secourent gratuitement plus de 10 000 personnes en mer, sur les plages et lors de dispositifs prévisionnels de secours (DPS). Les sauveteurs de la SNSM soignent également plus de 23 000 personnes sur les plages.



Pour poursuivre leur mission dans les meilleures conditions, ils ont besoin de vos dons, alors n'hésitez pas.