Les rapaces de Balagne avec l'association "Oiseaux de Corse"

Au cours du Forum des associations organisé conjointement par la Ville de Calvi et la Communauté de Communes Calvi-Balagne, le 14 septembre prochain au Complexe Sportif Calvi-Balagne, pour la première fois, l'association "Oiseaux de Corse" aura l'occasion de présenter au public le fruit de son travail.

"Oiseaux de Corse" a été créée par deux photographes animaliers amateurs, David Gautier et et René Roger afin de partager leur passion pour la photo d'oiseaux.

L'association a pour but la sensibilisation par l'image, à la protection de la nature, pour les scolaires et le grand public.

Susciter l'émotion, faire prendre conscience de la diversité, de la beauté et de la fragilité de notre environnement est leur objectif.



Aujourd'hui, par l'image ils nous présentent le Milan Royal et l'Aigle Royal qui sont de rapaces que l'on retrouve dans notre microrégion.



Le premier, le plus connu avec son cri strident que l’on voir dans presque tous nos villages et le deuxième, le plus méfiant que l’on a beaucoup de mal à observer.

Le Milan royal avec sa queue fourchue et son envergure de 140-165 cm et l’Aigle royal, le seigneur des airs, avec une envergure de 195-220 cm.