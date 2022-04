Les propriétaires corses devront payer plus de taxes foncières en 2022

Ces valeurs servent de base au calcul de la taxe foncière et sont fixées par l’administration fiscale depuis 2018. Elles étaient déterminées par les parlementaires dans le cadre du vote de la loi finances jusqu’en 2017. Mais en 2018, la méthode de définition a changé. Depuis, chaque année, les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées et indexées sur l’inflation, en forte hausse sur l’année passée (+ 4,5 % entre mars 2021 et mars 2022) pour plusieurs raisons dont la guerre en Ukraine, la reprise économique mondiale post-Covid et la hausse du prix de l’énergie. « Cette augmentation est la même pour tous les propriétaires immobiliers français et est indépendante du marché immobilier local qui s’appuie sur la valeur vénale », indique Ludovic Robert.Ces valeurs doivent ensuite être multipliées par les taux sur le bâti ou le non bâti indépendamment votés par chaque commune, intercommunalité et département. Et lorsqu’une augmentation du taux vient s’ajouter à une hausse des valeurs locatives cadastrales, le résultat peut être plus que significatif. Si beaucoup de collectivités en France ont décidé d’augmenter leur taux pour répondre à leurs besoins d’investissements et à une perte de marge de manœuvre fiscal après la suppression de la taxe d’habitation, en Corse, la situation diffère quelques peu dans les grandes villes. « Il y a effectivement une tendance au niveau national mais elle ne se vérifie pas partout. Certaines collectivités font aussi le choix de maintenir leur taux », constate Ludovic Robert.