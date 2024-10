Les produits de trois entreprises corses mis à l’honneur à l’Élysée

C’est un rendez-vous qui vient distinguer les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui « s’engagent pleinement dans la fabrication française ». La Grande exposition du Fabriqué France revient pour sa quatrième édition ces samedi 26 et dimanche 27 octobre au Palais de l’Élysée.De l’agroalimentaire aux solutions technologiques de pointe, en passant par des objets traditionnels, équipements sportifs ou encore textiles de qualité, cette année, ce sont 122 produits fabriqués en France et issus de tous les départements et territoires de métropole et d’Outre-mer qui seront exposés au siège de la présidence de la République. Pour la Corse, ce sont trois entreprises, toutes issues de l’agro-alimentaire qui ont été sélectionnées. La biscuiterie d’Afa représentera tout d’abord la Corse-du-Sud avec ses canistrelli à la clémentine de Corse. La Haute-Corse sera pour sa part mise en lumière par le GIE Corsica Comptoir avec ses jus de pomelo et jus de clémentine, mais aussi par la fromagerie artisanale A Filetta, pour son fromage de brebis.Initié par Emmanuel Macron en 2020, cet évènement qui permet d’illustrer la grande richesse des savoir-faire français dans leur diversité, est une vitrine d’exception qui attire chaque année plus de candidats. Selon le ministère de l’Économie, ces derniers sont ainsi d’abord présélectionnés au niveau régional, puis départagés par un comité de sélection national qui s’appuie sur plusieurs critères comme les labels détenus par le produit ou l’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale et sociale. « L’attachement au savoir-faire et à la fabrication française demeurent les critères les plus déterminants », est-il précisé. « Le jury a collégialement départagé les produits afin d’en choisir un par département et dix-neuf « Coup de cœur », indique un communiqué du ministère de l’Économie de juillet dernier en précisant que ce « 2200 dossiers qui ont été déposés ».En 2023, selon le ministère de l’Économie, plus de 9000 visiteurs avaient pu découvrir les 120 produits français mis à l’honneur. Parmi eux, la brasserie Pietra pour son emblématique bière, et l’entreprise AGRID pour sa solution de pilotage intelligent et de chauffage/climatisation.L’évènement, ouvert à tous sur inscription*, a pour but « d’inciter chacun – collectivités, distributeurs, entreprises et citoyens – à prendre sa part dans la dynamique engagée en faveur de notre souveraineté économique et de la transition écologique », souligne encore le ministère.Grande exposition du Fabriqué France, les 26 et 27 octobre au Palais de l’ÉlyséeInscriptions sur : : https://evenements.elysee.fr