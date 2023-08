Les postiers de Prunelli-di-Fium'Orbu en grève illimitée

Travailler plus pour gagner autant, les postiers de Prunelli-di-Fium'Orbu ont dit "non." Depuis ce lundi 21 août, les agents du bureau de poste qui dessert les communes d’Isolaccio, San-Gavino, Serra et Prunelli sont en grève illimitée. Soutenus par la CGT, ils déplorent le projet de restructuration de la direction, qui souhaite supprimer un des sept emplois que compte La Poste de Prunelli-di-Fium'Orbu.







« On veut nous faire travailler gratuitement », fulmine Marjorie Bracconi, factrice et responsable CGT de La Poste à Prunelli-di-Fium'Orbu . Selon la responsable syndicale, la direction souhaite supprimer un des postes, faisant passer l’équipe de sept à six facteurs, le tout sans compensation financière. Le problème, c’est que cette perte d’emploi augmentera les tournées de l’ensemble des facteurs, qui durent déjà entre deux et trois heures par jour. « Faire deux tournées dans une journée lorsqu’on doit remplacer un collègue revient à avoir un service de moindre qualité, et même les usagers sont perdants, affirme la responsable CGT. Avec cette nouvelle organisation que La Poste veut mettre en place, si un de mes collègues est absent, je vais devoir réaliser sa tournée en plus de la mienne, gratuitement. La direction dit que c’est déjà inclus dans notre charge de travail, sauf que nous sommes déjà payés pour 38 heures de travail hebdomadaire. Au final, on fera deux tournées dans la journée pour satisfaire le client, mais nous n’aurons aucune compensation, ni en repos ni en heures supplémentaires ».







Des tournées doublées sans compensation financière



Depuis que la direction leur a annoncé ce changement il y a un mois et demi, le dialogue social s’est détérioré. Lorsqu’ils ont appris la suppression d’un des postes, les représentants syndicaux ont fait part de leur mécontentement. De son côté, la direction a proposé un redécoupage des tournées qui ne plaît pas aux salariés, car le projet proposé n’est pas « assez cohérent » selon eux. Depuis, la situation est au point mort. « On a redemandé une discussion avant de déposer le préavis de grève, assure la responsable CGT, mais vu que la direction n’est pas ouverte à la négociation, nous avons décidé de faire grève ».



Pour l’heure, deux tournées ont été organisées aujourd’hui par La Poste de Prunelli, « elles ont été faites par des intérimaires et des CDD, ajoute Marjorie Bracconi, parce qu’ils ne sont pas dans une position où ils peuvent rejoindre la grève ».

Toute la journée, les agents vont distribuer des tracts aux habitants de Prunelli-di-Fium'Orbu et faire signer des pétitions afin de donner plus de poids à leurs revendications.

« Nous sommes actuellement sept, et avec cette suppression de poste, la personne chargée de la gestion du bureau, du courrier, des facteurs et des réclamations, devra bientôt effectuer, elle aussi une tournée supplémentaire, ce à quoi nous nous opposons. Il faut que cette personne reste à son poste actuel pour pouvoir assurer un service auprès des usagers », plaide-t-elle.