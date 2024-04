Les métiers de la logistique en Corse : Un pilier discret de l'économie insulaire

Plus d’emplois logistiques dans la zone d’emploi de Bastia



Chauffeurs livreurs, conducteurs routiers pour le transport de marchandises, magasiniers ou manutentionnaires pour le stockage.Avec 5 400 salariés dévoués à ces fonctions, la logistique représente une pierre angulaire, bien que discrète, de l'activité économique de l'île. Selon une étude publiée jeudi 28 mars, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 2020, quelle que soit l’activité principale de leur établissement, les métiers de la logistique représentaient 7,1 % de l’ensemble des salariés du secteur marchand de la région, soit un poids plus faible qu’en France (7,7 %). La Corse est ainsi la région de province avec le moins de travailleurs de la logistique à l’opposé des Hauts-de-France, leader dans le domaine (10,3 %). Le poids de la logistique est cependant supérieur à celui des territoires ultramarins (de 6,3 % à 7,1 %).Contrairement à d'autres régions de France, où l'externalisation des services logistiques est monnaie courante, la Corse opte majoritairement pour l'internalisation. En effet, trois quarts des salariés logistiques travaillent pour des établissements extérieurs à la filière, témoignant ainsi de la polyvalence et de la diversification des entreprises insulaires.Le secteur du commerce, notamment le commerce de gros, se positionne en tant que leader en termes d'emploi logistique en Corse, avec 1 800 salariés dédiés à ces fonctions. Les industries et la construction contribuent également de manière significative à l'emploi logistique, reflétant ainsi la diversification de l'économie insulaire.Cependant, c'est le transport de marchandises qui règne en maître au sein des activités logistiques en Corse, représentant 69 % des emplois, contre 31 % pour le stockage et la manutention. Une orientation dictée par la topographie montagneuse de l'île, ainsi que par sa position en tant que destination finale des marchandises.Bastia, avec son port stratégique, se démarque comme étant le cœur battant de la logistique corse, accueillant trois quarts des travailleurs du secteur. Le dynamisme de cette zone, notamment en termes d'échanges commerciaux, requiert une main-d'œuvre logistique abondante et qualifiée.Ainsi, bien que souvent ombragé par les charmes touristiques, le secteur logistique joue un rôle vital dans le tissu économique de la Corse, garantissant le bon fonctionnement des échanges commerciaux et contribuant à la qualité de vie des insulaires.