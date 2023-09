Les lauréats du Prix du Livre corse 2023 proclamés

Tonì Casalonga. D’arte è d’impegni de Vannina Bernard Leoni (Albiana)

Cet ouvrage prend sous la plume de Vannina Bernard-Leoni, la dimension d’une œuvre d’art. Conçu en étroite collaboration avec l'artiste, il révèle la dimension originale et authentique de Tonì Casalonga, à la fois peintre, sculpteur et scénographe. Témoignant d’un pan de l’histoire culturelle de la Corse, ce livre rend hommage à un personnage emblématique du Riacquistu.



Mangeurs de mondes de Jean-Michel Neri. Òmara éditions

Le sujet est dans l’air du temps. Ce livre dénonce les conséquences de la colonisation sur la Nature, première victime de l’impéritie des hommes. Par des descriptions saisissantes et un réalisme brutal, l’auteur amène à une prise de conscience de l’urgence de préserver notre planète dont les peuples indigènes sont les gardiens depuis des siècles. C’est le troisième ouvrage de Jean-Michel Neri, qui exerce comme consultant en arboriculture.



Seranu puesiole ? La traversée de Patrizia Gattacega. (Albiana CCU)

Autour de la poésie, il y a son expression magnifiée, le chant. Après « Cantu in mossa », Patrizia Cattacega enrichit la réflexion sur le lien entre la poésie et le chant. Cet ouvrage bilingue offre un panel de ses dernières productions discographiques, la traduction en français élargissant l’audience d’une inspiration qui ne se dément pas. « Ce livre est un moyen unique de partager la poésie de l’auteure, les mots écrits suscitant une relation plus intime et plus profonde », indique Jocelyne Casta.



Pirru & Riccucata. L’ochju di a Luna de Paul-Turchi-Duriani et Fabien Mariani

Cet ouvrage musical écrit par Paul Turchi-Duriani et illustré par Fabien Mariani offre à un jeune public la possibilité d’associer patrimoine et langue corse. Entièrement produit dans l’île, avec la collaboration d’acteurs locaux de l'entreprenariat et de la culture, il garantit une véritable immersion dans la tradition et la modernité de l'île. De plus, cette histoire inédite se prolonge au- delà du livre grâce à une application numérique. Les enfants pourront ainsi continuer à explorer et interagir avec le récit en utilisant les nouvelles technologies.