Les lauréats du Prix du Livre Corse 2024 dévoilés

Présidé par Jocelyne Casta, le jury du Prix du Livre Corse 2024 a désigné les lauréats de cette nouvelle édition, marquée par une diversité de styles et de thématiques. L’histoire de la Corse et sa langue ont été, une fois encore, au centre des œuvres primées, témoignant de l’importance de préserver et valoriser l’identité culturelle de l’île. La fiction, notamment destinée aux plus jeunes, a également été mise à l'honneur.



La remise officielle des prix se déroulera ce dimanche 13 octobre, à 11h, au Musée de Bastia, dans le cadre d'une cérémonie particulière, puisqu'elle célèbrera également le 40e anniversaire de la création du Prix du Livre Corse. Fondé en 1984 par Jean-Patrice Marzocchi, ce prix littéraire a vu le jour grâce à une équipe de passionnés de littérature, parmi lesquels Roccu Multedu, Pierre-Louis Alessandri et Jean-Dominique Poli. Depuis, il distingue chaque année des œuvres en corse ou en français, couvrant la fiction, la poésie et les essais.



Parmi les lauréats de cette année, Sylvain Gregori a été récompensé dans la catégorie "Essais" pour son ouvrage Nouvelle Histoire de la Résistance en Corse (tome I et II), publié aux éditions Piazzola. Historien reconnu, Gregori a exhumé des documents inédits, offrant ainsi une nouvelle perspective sur la Seconde Guerre mondiale en Corse. Il revisite un récit longtemps figé, renouvelant notre compréhension de cette période clé de l’histoire insulaire.



En fiction française, Flavia Mazelin-Salvi a séduit le jury avec son roman Francardo Nagori, publié chez Punto e Basta. L’auteure y explore les liens entre mémoire olfactive et identité, en racontant comment une simple omelette au brocciu, préparée à Paris, ramène le personnage principal à ses racines, au village de Francardo. Le terme "nagori", emprunté au japonais, évoque cette trace persistante du passé, que l’on porte en soi, tel un souvenir intemporel.



Dans la catégorie "Langue Corse", c’est Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi qui a été récompensé pour son ouvrage Mythologies d'une langue, publié par les éditions Albiana. Ce fervent défenseur de la langue corse, figure du mouvement Riacquistu et directeur de la revue Rigiru, propose une approche ethnolinguistique inédite. À travers les proverbes, chants et expressions populaires, il retrace l’histoire de la langue corse, révélant toute sa richesse et sa singularité.



Les enfants n’ont pas été oubliés, avec le prix "Ghjuventù" décerné à Ghjacumina Geronimi et Paula Bussi pour leur œuvre Scumbugliu in l'universu, coéditée par Éoliennes et ADECEC. Ce conte illustré aborde les thèmes universels de la fraternité et de l’humanité, et les illustrations aux tons nocturnes de Paula Bussi apportent une dimension poétique et captivante au récit.



Enfin, une mention spéciale a été attribuée à Antoine-Noble Marchini pour son livre Le temps. La confiance. L'argent... Giuseppe Gregorj, marchand banquier en Corse (XIXe siècle), publié chez Albiana. En explorant les archives privées du banquier Giuseppe Gregorj, l'auteur dévoile les dynamiques financières et les mutations économiques qui ont marqué la Corse du XIXe siècle, entre influences françaises et italiennes.



Cette édition 2024 du Prix du Livre Corse confirme la vitalité de la littérature insulaire, à la fois ancrée dans ses racines et ouverte à l’innovation. La cérémonie de dimanche sera un moment fort pour célébrer 40 ans de créations littéraires insulaires et mettre à l'honneur des auteurs engagés dans la transmission de l'histoire et de la culture corses.