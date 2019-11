Les gendarmes de Calvi mettent en place une campagne de prévention et de sensibilisation aux délits routiers

10 heures ce vendredi matin à la Caserne Tramariccia de Calvi. Un groupe de gendarmes attend dans la cours pour recevoir les dernières instructions du Capitaine Alain Chupau, commandant la Communauté de brigades de Gendarmerie de Calvi-Balagne, avant le départ d'une mission dont il convient de saluer l'originalité et la nécessité de celle-ci.

Il s'agit en effet d'une campagne de prévention et de sensibilisation aux délits routiers et infractions au code de la route qui va se dérouler sur quatre semaines et qui concernera tous les usagers de la route.

Explication du Capitaine Alain Chupau:

" Cette idée d'une campagne de prévention est venue d'une suggestion du Gendarme Mikalef qui face à la recrudescence des accidents et délits routiers en tous genres proposait que durant un mois soit menée une campagne de prévention, avec distribution de flyers.

J'ai été séduit par cette proposition mais j'ai aussi souhaité aller un peu plus loin.

Nous avons donc travaillé sur le sujet et pris la décision de mettre en place durant un mois cette campagne en ciblant chaque semaine un usager de la route différent.

Aujourd'hui, cette campagne va débuter par les deux-roues.

Il n'est pas question pour l'heure de verbaliser mais bien de faire comprendre aux pilotes et automobilistes des conséquences que peuvent engendrer leurs erreurs en terme de conduite. Pour cela, nous relevons les infractions si il y a lieu et nous leur expliquons les risques de sanctions qu'ils encourent, avant de leur distribuer des flyers tout en les prévenant qu'après la prévention, au prochain contrôle il y aura verbalisation. Ce que nous voulons, c'est que cette campagne de sensibilisation ait un impact sur les gens et que tous comprennent qu'il y a beaucoup trop d'accidents. Il y a vraiment urgence que cela cesse



19 accidents, 1 mort, 22 blessés et 80% de deux-Roues impliqués depuis le début de l'année dans le bassin de vie de Calvi



Et de poursuivre:

" On comprendra mieux toute l'importance de cette campagne et l'urgence qu'il y a d'aller plus loin, surtout quand on sait que dans le bassin de vie de Calvi, il y a eu pas moins de 19 accidents, 1 mort et 22 blessés depuis le début de l'année".

Des chiffres qui font froid dans le dos. Dans ces 19 accidents recensés, on retrouve impliqués dans pas moins de 80% des cas, des deux-roues !

Des deux-roues que l'on retrouve aussi dans les 9 premiers accidents !

Aussi, rien de surprenant à ce cette campagne de prévention ait débuté ce matin par les deux-roues.

Une opération au cours de laquelle de nombreux motards ont été contrôlés et ont accueilli favorablement celle-ci. Parmi eux, un Groupe de motards de Nice "Macadam Azur" qui sillonne la Corse: " C'est une très bonne initiative des gendarmes, qui mérite d'être saluée et encouragée" dira l'un d'eux" dira son président Roland Tossan.

En utilisant le terme "d'arsouiller", cher aux motards, les gendarmes ont fait passer le message que " à moto, le plus grand danger, c'est de penser, qu'il n'y en a pas" et que "à moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau".

"Les cyclistes doivent aussi comprendre que la route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s'y déplacent"

Les règles élémentaires de sécurité, les conseils pratiques, l'équipement, les bases du code de la route en terme de priorité sont expliqués dans le petit fascicule remis.



Port de la ceinture, excès de vitesse, téléphone en voiture ou deux-roues,infractions au code de la route, ceinture pour enfants et passagers à l'arrière et autres, feront l'objet durant tout ce mois de contrôles de prévention et de sensibilisation.

Tout comme il y a des dates pour les soldes, les gendarmes souhaitent que cette campagne de sensibilisation ait elle aussi les siennes.