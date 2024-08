Les fontaines historiques de Corte, un héritage en péril

Au XVIIIe siècle, Corte était une ville où l'eau coulait en abondance, alimentant une soixantaine de fontaines, comme le rapporte le regretté Jean Suberbielle, historien de la ville, dans le tome 2 de son ouvrage Histoire de Corte et des Cortenais. Il cite les auteurs du Plan Terrier de Corte de 1793 : « Le sol, généralement pierreux, paraissait de médiocre valeur. Mais les eaux abondaient dans la région, et l’on y comptait 59 fontaines. La fontaine de Corte est très abondante et très belle. » Cette description fait sans doute référence à la fontaine des Quatre Canons, construite par l’armée en 1769 pour répondre aux besoins des soldats et de la population.



« Cette fontaine est la plus intéressante de la ville sur le plan architectural. Elle mesure 8 mètres de haut pour 7,15 mètres de diamètre. Elle comporte 4 bouches de sortie d’eau, d’où son nom, et est surmontée d’un boulet rappelant qu’elle a été construite par l’armée. Les travaux ont débuté en 1769, en même temps que ceux de la citadelle, mais faute de moyens, la réalisation a été interrompue. Les travaux ont finalement repris en 1776 pour s’achever en 1778 », explique Gérard Giorgetti, trésorier de la Société Historique de Corte. « L’objectif des autorités militaires était de construire une fontaine alimentée en eau potable, destinée en priorité à la garnison, mais aussi à la population, et de servir d’abreuvoir ainsi que de lavoir. L’armée a également aménagé un canal pour desservir cette fontaine et d’autres dans la ville, construit à partir de la source de Minesteghju. »



Il est intéressant de noter que la fontaine des Quatre Canons, ainsi que celles de la mairie, de Panaté, de la place Paoli, et de Sainte-Croix sont alimentées par cette source, située sur la rive droite du ruisseau de l’Orta, à l’est de la chapelle Saint-Pancrace. Sur le plan morphologique, la vallée de l’Orta s’étend vers le sud depuis le col d’Ominanda. La source est située à 550 mètres d’altitude, dominée à l’est par le massif du Monte Cecu et à l’ouest par le massif granitique d’E Padule (1 800 m). Une étude hydrogéologique de cette source a commencé en 2001, lors de son aménagement par la commune. Un partenariat entre l’Université de Corse, la Direction Régionale de l’Environnement, et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a permis d’équiper la source d’un Thalimedes (enregistreur de hauteur d’eau) et d’une sonde multiparamètres pour étudier la conductivité, le pH, la température et l’oxygène dissous de cette eau.