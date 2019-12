Les évènements qui ont marqué l'année 2019 en Corse

Après l'assassinat de Massimu Susini, le 12 septembre 2019, deux collectifs anti-mafia se sont constitués dans le but de "faire reculer la mafia et refuser de vivre sous l’emprise de la peur". En octobre, on assiste à la création du collectif " A mafia nò à vita Ié" créé par Leo Battesti. Toujours en octobre, un second voit le jour : le collectif "Massimu Susini" créé par l'oncle de la victime.Les deux collectifs ont pris beaucoup d'ampleur et rassemblent désormais bon nombre de personnalités. Il organisent, régulièrement, des réunions et des débats citoyens dans toute la Corse pour sensibiliser la population à la question de l'emprise de la mafia.Les articles à ce sujet à retrouver ici.