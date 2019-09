Championnat du Monde WRC : La Corse n'est plus sur ligne de départ

La FIA a annoncé ce vendredi le calendrier du Championnat du monde des rallyes pour la saison 2020, à la suite du vote électronique du Conseil mondial du sport automobile de cette semaine.On le savait depuis plusieurs semaines déjà mais c'estdonc désormais officiel : le Rallye de Corse a disparu du calendrier WRC.C'est Yves Matton, directeur du rallye FIA qui a commenté ce calendrier sans jamais mentionner une seule fois la Corse«Afin de mondialiser davantage le championnat, nous devions avoir plus de rondes WRC hors d'Europe. Je suis heureux de voir les résultats de notre stratégie d'expansion, avec des événements emblématiques tels que le Kenya et le Japon réapparaissant au calendrier de la WRC l'année prochaine, à la place de la Nouvelle-Zélande remplaçant l'Australie, tandis que des événements européens emblématiques de longue date offrent un bon équilibre ADN du sport.« Suite à l'intégration du Chili l'année dernière, le calendrier 2020 renforce également notre présence sur les continents asiatique et africain.« Compte tenu du vif intérêt manifesté par de nombreux pays pour organiser une épreuve de la WRC, nous avions plus de candidats de haute qualité que le nombre de places disponibles dans le calendrier, ce qui démontre la vigueur et la popularité du championnat. Le système de rotation que nous adoptons nous donne l’opportunité de maintenir un nombre plus élevé de bons événements dans la WRC.« Grâce à la nouvelle stratégie de calendrier mise en place à la suite du Conseil mondial du sport automobile de mars 2019, nous pouvons annoncer le programme WRC plus tôt que ces dernières années et nous visons à l'avenir le pouvoir de le publier en Mars."La FIA et WRC Promoter ont donc tranché.L’épreuve, qui avait fait son retour au calendrier en 2015, pourra toutefois revenir dans les années suivantes à la faveur de la mise en place d’un "système de rotation" adopté par la FIA afin de "maintenir le plus grand nombre d’événements en WRC" ainsi que le laisse entendre le propos de Yves MattonTrois épreuves font par ailleurs leur retour au calendrier, qui compte de nouveau 14 manches : au Kenya (16-19 juillet), en Nouvelle-Zélande (3-6 septembre) et au Japon, en clôture de la saison (19-22 novembre). L’Espagne et l’Australie sortent également du calendrier de 2020 pour leur faire de la place.