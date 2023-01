"Les entreprises s’engagent" en Haute-Corse pour améliorer l’accès à l’emploi et l’inclusion professionnelle

Pour Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, « ce qui va changer, c’est déjà qu’on va faire connaître cette initiative ». « Il faut que chaque entreprise sache ce qu’elle peut améliorer. Petit à petit, ça va donner des idées aux autres, et ça va diffuser le message. » Également patron d’une boucherie, Jean-Charles Martinelli a, dans son cas, déjà commencé à oeuvrer en faveur de l’accès à l’emploi. « Dans mon secteur d’activité, on a signé un partenariat avec l’armée. Et en cas d’embauche d’un réserviste, ça implique notamment des diminutions de charges sociales, et d’autres avantages. »



Parmi les chefs d’entreprise qui ont validé leur engagement ce mercredi, certains s’estiment au tout début de leurs efforts, comme le propriétaire de la Maison Salge, artisan glacier de Saint-Florent. « Pour l’instant, on n’a pas encore mis en place de grandes manœuvres. Ce qu’on s’applique à faire, ce sont des choses simples, comme former des apprentis, chose très importante pour une entreprise artisanale, ou intégrer des collégiens pour des stages. » Un premier pas qu'a tenu à féliciter le Préfet de Haute-Corse, conscients que c'est « petit à petit » que les choses changeront.



Pour les entreprises, l’objectif n’est pas uniquement de stimuler le marché de l’emploi, mais aussi de s’inscrire plus généralement dans un modèle de société durable et solidaire. Le respect de l'environnement et les gestes écologiques sont donc également mis en avant à travers le club « Les entreprises s’engagent ». « C'est tout simple, mais on fait attention à trier nos déchets », a notamment ajouté le propriétaire de la Maison Salge. Une chose est sûre, le chemin emprunté est le bon, et les résultats ne pourront être que bénéfiques au grand nombre.