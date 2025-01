Les commerçants ajacciens prêts pour le coup d'envoi des soldes

Réaménagement des rayons, étiquetages, renforcements des équipes… Les commerçants d'Ajaccio sont sur le pont alors que les soldes d’hiver commencent ce 08 janvier. Pourtant, beaucoup restent sceptiques quant à leur succès, notamment en raison d'une saison des fêtes en demi-teinte. « Je ne pense pas qu’il y aura une grande affluence », explique Patricia, responsable du magasin Chaussea au centre commercial de l’Atrium, pendant qu'elle range ses stocks. « On l’a vu avec les fêtes de Noël : cette période n’a pas eu la même dynamique que les années précédentes, et ça va être pareil pour les soldes. Cela s’explique aussi par l’augmentation du coût de la vie. » La conjoncture économique et l’inflation poussent les consommateurs à surveiller leur budget.



« Même avec les soldes, les gens ont du mal. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment proposer des réductions importantes, comme 50 % minimum ou même 70 %. Pour eux, ce sont ça de vraies soldes », continue-t-elle. De plus, les ventes privées pourraient être un frein. « Ça a un impact assez négatif, car elles ressemblent déjà à des soldes avant l’heure. Il y a aussi Internet qui joue un rôle important, ce qui fait que les soldes en magasin ont perdu de leur impact », conclut la responsable.