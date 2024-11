« Les attitudes du fleuve » : dans son roman, Muriel Peretti rend hommage à la Résistance

Née en Corse, Muriel Peretti a enrichi son parcours en vivant dans des villes emblématiques comme Marseille, Aix-en-Provence, Paris et Rome. Installée dans la capitale italienne depuis un quart de siècle, elle revient souvent en Corse, où elle a puisé l'inspiration pour son œuvre. Après la publication d'un recueil de nouvelles en 2019, Passerelle, et de diverses contributions littéraires, Peretti présente aujourd'hui son premier roman, Les attitudes du fleuve, paru chez Albiana. Le livre, dont le titre original est Come pietre di fiume, a été traduit en français par Isabel Violante, spécialiste des échanges culturels entre la France et l’Italie.



Les attitudes du fleuve s'illustre par son récit captivant et sa profondeur émotionnelle. Il narre l’histoire tumultueuse d’Andreina, une femme qui quitte son village natal italien pour Naples, Marseille, et enfin la Corse, où elle découvre son rôle méconnu auprès du résistant Robert Giudicelli. Ce dernier, figure historique, est le seul personnage réel du roman, retracé ici avec une sensibilité poignante. Né en 1911 à Chisà, Giudicelli s'engage dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où il occupera des fonctions clés au sein du Parti Communiste et des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). Après avoir été arrêté et torturé, il sera assassiné par les Allemands en 1944, laissant un héritage méconnu que Peretti s’efforce de mettre en lumière.



L'auteure, à travers les souvenirs de son enfance à Chisà, évoque les récits de ce héros, transmis par sa sœur Elisa et sa grand-mère. Le roman, à la fois lumineux et tortueux, reflète la nature d'un fleuve, entre calme et tempête, emportant le lecteur dans une aventure riche en émotions.



Muriel Peretti viendra présenter son livre lors de plusieurs séances de dédicaces :



Ajaccio : Mercredi 6 novembre à la librairie La Marge

Mercredi 6 novembre à la librairie La Marge Bastia : Jeudi 7 novembre au centre culturel l'Alb'Oru, en présence de Jocelyne Casta

Jeudi 7 novembre au centre culturel l'Alb'Oru, en présence de Jocelyne Casta Chisà : Samedi 9 novembre avec Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia et spécialiste de la Résistance

Samedi 9 novembre avec Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia et spécialiste de la Résistance Paris : Le 17 novembre au salon Leghje a Corsica et le 18 à la Libreria, librairie italienne et française