Les assistants d'éducation de Haute-Corse reçus à l’inspection académique

La grogne au sein des Assistants d’Education qui sont chargés de surveiller les élèves dans les collèges et lycées, n’est pas nouvelle puisque deux mouvements sociaux ont eu lieu les 1er décembre et 19 janvier derniers. « Nos revendications sont les mêmes qu’au niveau national et ne sont toujours pas prises en compte » explique Jean-Alain Tarelli, responsable AED SNALC Corse et porte-parole du collectif AED de Haute-Corse. «Elles sont au nombre de trois : la possibilité d’accès au CDI, une revalorisation salariale et le versement de la prime REP et REP+.»

Cet après-midi la délégation a été reçue pendant un peu moins d’une heure par Mr Benezach, le nouveau DASEN de Haute-Corse. « Nous lui avons expliqué les raisons de notre mouvement et celui ci s’est engagé à faire remonter nos revendications à la rectrice de Corse. Cette semaine nous avons reçu le soutien de Mr Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse-du-Sud et du député de Corse du sud Jean-Jacques Ferrara. Ils ont demandé au ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer de trouver une solution pour que les AED aient un véritable statut et une reconnaissance de leur métier. En attendant, une nouvelle mobilisation est prévue en mars ».









La délégation était composée de :

-François-Marie Perfettini (AED à Saint-Joseph et représentant AED STC)

-Brandon Gay (AED à Simon Vinciguerra et Giraud, non syndiqué).

-Murielle Innocenzi (AED au lycée de Balagne, non syndiquée).

-Jean-Alain Tarelli (AED à Giraud et responsable AED SNALC Corse et porte-parole du collectif AED 2B).