Les annonces judiciaires et légales de CNI : Caisse de Crédit Mutuel de Balagne

Société coopérative de crédit, de courtage et d’intermédiation en assurance à capital variable et à responsabilité statutairement limitéeSiège social :LD PRATO ZONE ARTISANALE DE CORBARA 20220 CORBARAMesdames et Messieurs les Sociétaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire, initialement convoquée le 14/04/2020 est reportée au 30/04/2020 à 17 heures, au siège de la Caisse.La situation liée à la crise sanitaire nous conduit à organiser cette Assemblée Générale sous forme de conférence téléphonique, conformément à l’ordonnance gouvernementale n° 2020-321 du 25 mars 2020.Pour participer à l’Assemblée, vous devez préalablement vous faire préciser les modalités d’accès à la conférence en contactant votre Caisse à l’adresse mail 09102@creditmutuel.fr L’ordre du jour de la réunion :1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, constitution du bureau.2. Compte rendu d'activité.3. Présentation du bilan et du compte de résultat.4. Rapport du Conseil de Surveillance et certification des comptes.5. Approbation du bilan et du compte de résultat. Affectation du résultat.6. Résolutions, quitus et décharge au Conseil d'Administration.7. Constatation de la variation du capital de la caisse.8. Elections au Conseil d'Administration. 2 sièges sont à pourvoir*.MLE CAROLINE LE GALL, élue sortante, sollicite le renouvellement de sonmandat.9. Elections au Conseil de Surveillance. 1 siège est à pourvoir*.M JEAN CHARLES CANIONI, élu sortant, sollicite le renouvellement de sonmandat.10. Clôture de l'Assemblée Générale.Le Président du Conseil d'Administration------*Les candidatures sont à adresser au siège de la Caisse 8 jours au moins avant la date de