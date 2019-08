Les ambitions de la JS Munticellu qui accède en R2

Pour la Jeunesse Sportive de Munticellu, pas vraiment question de revenir sur cette saison 2018/2019 exceptionnelle avec au bout un titre de champion de Corse de R3 et une accession en R2 qui est le fruit de la consécration, sans oublier bien évidemment le parcours tout aussi remarquable en Coupe de France, Coupe de Corse et Challenge Stra.

Aujourd'hui, ce qui intéresse l'équipe dirigeante et les joueurs, c'est le présent, avec une nouvelle saison qui s'ouvre en championnat de R2.

Pour les Lions en Rouge et Noir, c'est une nouvelle aventure qu'ils comptent bien partager dans l'esprit de ce club au caractère familial et convivial bien trempé. C'est un club qui respire la joie et la bonne santé.

La JSM, c'est une bande de potes qui ne se prennent pas la tête, qui sont là avant tout pour se faire plaisir et qui n'ont qu'un véritable objectif: celui de représenter dignement les couleurs de leur village Munticellu.

Pour cette saison 2019/2020, en concertation avec les dirigeants, Guitou Panciaticci et Patrick Filippi qui forment un binôme efficace et complémentaire ont décidé d'un commun accord de s'attacher les service d'un préparateur physique qui n'est autre que Williams Raymond, avant de se pencher sur un recrutement indispensable pour évoluer à l'étage supérieur.

Et, le moins que l'on puisse dire au vu des joueurs recrutés, c'est que les techniciens de la JSM ont su trouver un équilibre entre joueurs d'expérience et joueurs en devenir, capables de rivaliser.

De ces joueurs ont retiendra pour l'expérience et la sérénité des fraté : Dumé et Pierre Menozzi dont ce serait leur faire injure que de les présenter.

Autres joueurs intéressants: Roch Bonnet qui a fait toutes ses classes à l'AC Ajaccio, Pierre-Louis Sarté du FC Balagne, Alexandre Savelli.

La reprise a eu lieu le 26 juillet et la JSM disputera son premier match amical le vendredi 9 août à Corte contre l'équipe de N3 de l'USCC.

Objectif: préparer le tour préliminaire de Coupe de France le 1er septembre chez le voisin de Santa Reparata di Balagna.



Une équipe dirigeante toute aussi ambitieuse



A l'image de son équipe première, les dirigeants se sont réunis en Assembkée Générale et ont élu leur nouveau bureau et staff. Une occasion pour remercier chaleureuse le Maire de Monticellu Joseph Mattei pour tout l'intérêt qu'il porte au club tout au long de l'année et pour la mise à disposition des installations sportives mais aussi les sponsors principaux: Eaux de Zilia, Benista, Acqua e farina, PPG 2b, Ranch Cantarettu, sans oublier les partenaires qui sont régulièrement sollicités et qui répondent présents. Un grand merci à tous.

Le nouveau bureau:

Président d'honneur: Hyacinthe Mattei

¨résident: René Savelli

Vice présidents: Jean-Philippe Martelli et Joseph Pozzo di Borgo

Secrétaire: Michel Leclair

Secrétaire adjoint: Nicolas Agostini

Trésorière: Marilène Savelli

Trésorière adjointe: Annie Oliveri Mattei

Le staff technique:

Entraîneur: Guitou Panciaticci

Entraîneur adjoint: Patrick Filippe

Préparateur physique: Williams Raymond

Logistique: Raphaël Bartoli

Intendants: Jacky Tomasi et Gilbert Bastianelli.