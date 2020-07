Les aéroports corses s'équipent des caméras thermiques pour détecter les porteurs de Covid-19

Ce sont la CCI, l’ARS et la Préfecture de Corse qui ont fait conjointement installer des caméras thermiques dans les quatre aéroports pour un coût global de 110 000 €.« C'est le coût de la prévention et de la santé, un investissement indispensable pour rassurer et assurer une saison touristique sans risques » a insisté Jean Dominici, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Corse, responsable de la mise en place de ce système qui devrait rassurer les passagers mais aussi le personnel et les gens qui redoutent l’arrivée du virus sur l’île.Ces cameras ne sont que l'une des mesures sanitaires du dispositif estival de l'agence régionale de santé et de la CCI de Corse présenté lundi dernier à Poretta. Un plan basé principalement sur la prévention et la détection, en espérant un comportement responsable des passagers.