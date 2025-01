Les Rois Mages font escale à Ajaccio : une Épiphanie festive à la cathédrale

Très appréciée pour sa galette, l'Épiphanie est bien plus qu'une simple tradition gourmande. Cette grande solennité du calendrier chrétien rappelle la première manifestation de Dieu au monde, symbolisée par la visite des Rois Mages à l'Enfant-Jésus. Ce récit biblique complétant celui de la Nativité raconte l’arrivée de mages venus d’Orient, guidés par une étoile jusqu’à Bethléem, où ils offrent leurs présents à l'Enfant divin. Cet acte de vénération préfigure un moment prophétique annoncé par Isaïe, celui où les nations afflueront vers la lumière divine.

Pour célébrer cet événement, l’Église de Corse a souhaité rassembler la communauté

avec une célébration particulièrement fédératrice. «

explique le cardinal François-Xavier Bustillo.

Au début de l’année, ce qui est important, c’est de fêter l’Épiphanie, la fête des Rois Mages,Ce sont des étrangers venus voir et visiter Jésus, et le reconnaître comme roi. Pour nous, c’est une manière de clore le temps de Noël tout en apportant de la joie, de la couleur, du partage et de l’émerveillement. »

Le cardinal met l’accent sur le caractère inclusif de cet événement. « Cette année, nous avons invité des sportifs de haut niveau, des pâtissiers, des enfants, des écoles et des familles pour un moment convivial. Des Rois Mages déguisés distribueront la galette aux enfants dans une ambiance festive. » Cette fête sera donc un moyen de renforcer les liens au sein de la communauté, tout en démarrant l’année sur une note joyeuse. « Nous avons besoin de ces moments d’espérance et de joie, conclut François Bustillo. C’est une belle manière de rassembler la ville autour d’un événement porteur de sens. »



Le cardinal invite ainsi la population à participer à cette fête, un moment fort de solidarité et de renouveau, pour commencer l'année sous le signe de la fraternité et de l'espérance.