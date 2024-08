Les Rencontres Musicales de Calenzana reviennent du 17 au 24 août

Du 17 au 24 août, la 24e édition des Rencontres de Musiques Classique et Contemporaine de Calenzana promet une semaine riche en émotions musicales. « Notre programmation, toujours soucieuse de l'excellence des œuvres et des interprètes, marie des concerts principalement classiques avec des pépites contemporaines, ainsi que des créations issues des musiques du monde vivantes », explique Jean Sicurani, cofondateur de l’Association culturelle U Svegliu Calvese en 1981 et codirecteur de ces Rencontres de chants polyphoniques depuis 1989. « La culture et la musique sont des éléments essentiels de notre identité et de notre société. Il est crucial de soutenir les artistes, les musiciens, et toutes les formes d’expression culturelle. Ces Rencontres s’adressent aussi bien aux néophytes qu’aux mélomanes dans une ambiance décontractée, presque familiale », poursuit le directeur artistique de l’événement. La préparation minutieuse de ce festival, véritablement enraciné dans son territoire, commence plusieurs mois à l'avance et fait de ce rendez-vous un moment incontournable en Corse.



Pour l’édition 2024, la programmation se veut à la fois ambitieuse et variée, avec des invitations à explorer de nouvelles œuvres. Du compositeur Bruno Coulais à la batterie solo de Jean-Claude Paolini, de l’histoire de la peinture à une vision renouvelée de la guitare classique, du quatuor Hanson à l’expressivité du trio Pascal, chaque concert est une invitation à la découverte.



Parmi les artistes invités, citons Frederico Bracalente, Alexandra Jouannié, Gilles Alonzo, le Duo Impressionniste, Hector Obalk, Julia Knecht et Olivier Cangelosi, ainsi que de jeunes talents prometteurs tels qu’Aurélien Pascal, Denis Pascal, Alexandre Pascal, Eliza Millet, et bien d’autres. Les « résidents » de cette édition, reconnus internationalement, seront également de la partie pour partager leur passion avec un public toujours plus curieux. Au programme musical, des œuvres majeures telles que le Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo, des symphonies de Mozart, des pièces de Bach, Prokofiev, Mendelssohn, Schumann, et bien d’autres, sans oublier une touche moderne avec des arrangements des Beatles et une sélection de musiques de films.



Pas que de la musique

Ces rencontres ne se limitent pas à la musique : elles offrent également l’occasion de découvrir les villages pittoresques de Corse, tels que Cassanu, Costa, Speloncato et Zilia, chacun sublimé par l’atmosphère singulière des concerts. Le coup d’envoi sera donné le samedi 17 août à 21h30 à Calenzana avec le Concerto d’Aranjuez et des œuvres de Mozart et Vivaldi.