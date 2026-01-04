Les Journées "Arts et Culture" dans l’Enseignement Supérieur reviennent du 28 mars au 12 avril 2026 à l’Université de Corte.

Le CCU organise ces Journées, en coordonnant les différentes manifestations proposées par les étudiants, services, composantes, associations, et enseignants. Le CCU assure également un relais communicationnel à l’échelle nationale, via le site ministériel des JACES. Cette coordination et ce relais de diffusion révèlent la qualité et la diversité des pratiques artistiques et culturelles à l’Université. Cette année, les projets ont été nombreux et le public pourra en prendre connaissance sur le campus, en ville et également à Ajaccio. Au programme* : Conférences, projections, spectacles, concerts et expositions.: Radio Nebbia propose les Rencontres Emergenzza : cinéma, créations sonores et regards méditerranéens. L’édition 2026, placée sous le thème « Changer de point de vue, changer de place : Traverser », interroge le déplacement comme condition de compréhension de l’autre et outil de dialogue culturel. (Alba Cinéma - Corte et Cinéma Laetitia – Ajaccio): Cette exposition photographique reconstitue le parcours de Pasquale Paoli entre Cap Corse et exil britannique. (Hall du bâtiment E. Simeoni, Campus Mariani): À travers des visuels forts capables de parler au plus grand nombre l’exposition traverse les continents en faisant volontairement abstraction du cadre européen pour ouvrir le regard vers d’autres systèmes symboliques et esthétiques.(Bibliothèque Universitaire - Bâtiment JT Desanti, Campus Grimaldi): Céline Barrier, jeune chercheuse en sciences marines à l’Université de Corse propose une immersion entre science et imaginaire, où la mer devient à la fois objet d’étude, source d’inspiration et territoire de fiction visuelle. (Bibliothèque Universitaire - Bâtiment JT Desanti, Campus Grimaldi): Une réflexion collective entre les parcours Lettres Modernes Appliquées, Arts et Design, Musiche è Canti Nustrali di a Corsica è di u Mediterraniu, et les étudiants corsophones du Parcours préparatoire au professorat des écoles. ( Faculté de Lettres, Casa studientina Campus Mariani). Exposition des ateliers de Bande-Dessinée, Photographie & Dessin du Centre Culturel Universitaire (hall du Bâtiment Jean-Toussaint Desanti, du 31 mars au 14 avril, puis du 15 avril au 30 avril dans le hall du Spaziu Natale Luciani): Théâtre avec la Cie Aime au carré. (Spazziu Natale Luciani): Restitution des ateliers de musique et de chant du CCU. Chaque groupe interprètera des morceaux choisis, entre variétés internationales, guitares, mandolines et chansons corses.(Rampe Sainte-Croix, Cours Paoli, Corte).: Cette comédie dramatique explore, à travers la figure de deux jeunes garçons de campagne, le sentiment d’absurde qui touche la jeunesse dans un monde qui s’écroule, mais aussi les racines et le lien aux origines, l’amitié, la volonté de partir et, enfin, la fierté. (Spaziu Natale Luciani): Atelier participatif mêlant littérature et vidéo autour du rapport personnel de chacun à la culture, la lecture et à l’écriture. (Bibliothèque Universitaire - Bâtiment JT Desanti, Campus Grimaldi): Dans ce dialogue entre poésie ancienne et danse contemporaine Raphaël Soleilhavoup explore notre appartenance à un tout. (Spaziu Natale Luciani).: Cet atelier de théâtre bilingue français–corse s’adresse aux étudiants se préparant au concours de recrutement des professeurs des écoles. (Campus Mariani): Cet atelier propose une découverte du quatrigliu, danse traditionnelle collective, à destination des étudiants se préparant au concours de recrutement des professeurs des écoles. (Campus Mariani): Cet atelier propose une réflexion sur l’apprentissage par l’art, en considérant les pratiques artistiques comme des outils au service des apprentissages. (Campus Mariani): Restitution d’une année de pratique collective des arts de la scène par les étudiants des ateliers de théâtre du Centre Culturel Universitaire. (Campus Mariani): Cette table-ronde propose d’interroger la place des pratiques artistiques comme leviers d’engagement, qui contribuent tant au plaisir d’apprendre qu’à la construction du sens des apprentissages. (Campus Mariani).: Cette conférence animée par Marc'Andria Castellani, abordera le chant corse sous un angle historique. (Campus Mariani): Cet atelier propose une immersion dans l’univers du folklore argentin, notamment du malambo, fondé sur le rythme, le zapateo et la relation à la terre. (Campus Mariani): L’œuvre invite le spectateur à percevoir le corps comme un territoire en mouvement, où se croisent les forces de la terre et de l’air, du sud de l’Amérique et du sud de l’Europe, dans une danse de résonances, de racines et de transformations. (Campus Mariani): Cet atelier propose une initiation aux multiples formes et techniques de l’écriture contemporaine à travers une approche pratique et accessible. (Bibliothèque Campus Mariani). Groupe de garage rock originaire d’Ajaccio. Leur style se situe quelque part entre The Cramps et I Chjami Aghjalesi : une musique brute et énergique, dont les textes en langue corse racontent les errances d’une jeunesse en quête d’identité, de culture et de langue. (Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani): Les étudiants de la filière Arts du Spectacle vous invitent à découvrir le travail accompli tout au long de l’année. (Spaziu Natale Luciani, Campus Mariani)