Les JO d’OPRA à Bastia : L'occasion de renforcer les liens avec la population

Ce mercredi, de nombreuses associations s’étaient jointes à la journée portes ouvertes organisée par OPRA : ANT, LEIA, Falep 2b, E2C, Mission locale, 1 vélo 1 vie, ABC Danse, Mob’in et Bastia Team Gym.Toutes ces associations ont présenté leur activité et « Art Et Noces Troubles » en a profité pour présenter son « Tour civique », maintenant ainsi son cap entre action sociale et culturelle.Cette association culturelle bastiaise, en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, a pour mission cette année de promouvoir le Service Civique auprès des 16-25 ans.Ainsi du 11 septembre au 12 octobre, la starlette d’ANT, la Donna Mobile, traversera 12 communes de la région, pour des rencontres et échanges entre les anciens et actuels volontaires, les associations et autres organismes recruteurs ainsi que tous les jeunes invités à venir s’informer sur ce dispositif de volontariat aux 9 thématiques d’intérêt général : culture et loisirs, éducation pour tous, environnement, solidarité, sport, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé et développement international et action humanitaire.La Donna Mobile (camionnette star de l'association) arpentera donc les routes pour aller à la rencontre des 16-25 ans, des partenaires associatifs et des structures susceptibles d'embaucher des services civiques afin de les informer sur ce dispositif de volontariat conçu autour de neuf thématiques de société.Et la première action d'une série de 12 dates avait donc lieu ce mercredi 11 septembre dans le cadre de cette Journée Portes Ouvertes organisée par l'Association OPRA-Leccia-Comité de quartier (OLCQ) dont la thématique cette année est la "Jeunesse".Vous pouvez retrouver les dates, horaires et lieux de ces évènements en suivant @ladonna.mobile sur instagram !OPRA lance aussi un appel aux jeunes du quartier, à des bénévoles qui seraient en quelque sorte des relais dans le quartier.CNI a suivi cette journée…* OPRA - Centre social de la CAF - Route impériale - 20600 BASTIA - Tél : 04 95 30 12 00 Site Internet : http://www.olcq.fr/