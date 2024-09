Les Championnats du monde d’apnée AIDA s’ouvrent à Ajaccio

La 33e édition des Championnats du Monde d’Apnée AIDA International a commencé hier, 3 septembre 2024, à Ajaccio. Pour la première fois, cette compétition se déroule en Corse, attirant 120 athlètes issus de 52 nations. Les épreuves se tiendront jusqu'au 15 septembre.



Organisée par « The Cormorant Freediving » sous la supervision de la fédération internationale AIDA, la compétition se concentre autour de quatre disciplines principales : poids constant, monopalme, bipalme, et immersion libre sans palmes, pour hommes et femmes. Le village des compétitions est installé sur le quai des Torpilleurs du Port Charles Ornano, où plusieurs stands et animations sont prévus pour les spectateurs.



La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée ce mardi, a inclus une parade en mer et une marche en ville Ajaccio. Parmi les compétiteurs, plusieurs noms reconnus, tels qu'Abdelatif Alouach, Chantal Marzin, Nicolas Jaouen et Anne-Sophie Passalboni, sont en lice pour remporter des titres mondiaux.